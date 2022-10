Ez a megoldás a kiszámíthatatlan világra

ITIL felé nyitnak a magyar cégek. Durván megnőtt az érdeklődés a legjobb vállalati gyakorlatokat biztosító keretrendszer iránt.

Mostanában még inkább igazolódni látszik az unalomig szajkózott tézis, miszerint csak azok élhetnek túl, akikben megvan a képesség a változások gyors lekövetésére. Ezért jelentősen felértékelődnek az olyan, legjobb gyakorlaton alapuló menedzsment eszköztárak, mint az ITIL, melynek nemrégiben jelent meg a legújabb verziója. Mire és kiknek jó az ITIL? Miért lenne érdemes minden cégnek ezt használnia? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ a 20 év gyakorlati ITIL tapasztalattal rendelkező szakember, Vályi-Nagy Péter a Training360 ITIL vezető trénere segítségével.

Világunk változó, kiszámíthatatlan, bonyolult és bizonytalan, amit a körülöttünk zajló váratlan történések – háború, pandémia, globális recesszió – tesznek még megjósolhatatlanabbá. Ezért minden iparágban felértékelődik a holisztikus gondolkodásra, a fejlett szervezeti kultúrára, a rendszerezett tudásra, a bevált gyakorlatok ismeretére, és a folyamatos fejlődésre való igény és képesség. Ezekhez olyan keretrendszerek biztosítanak hatékony fogódzót a döntéshozók számára, mint az 1980-as évek óta folyamatosan fejlődő ITIL eszköztár.

Szolgáltatói készségfejlesztés a legjobb gyakorlatokra építve

Mostanra az informatikai és a digitális szolgáltatások részévé váltak az életünknek: ott vannak az irodában, az otthonainkban, a mobilkészülékeken, de még a nyaralásaink alatt is. Ezeket a szolgáltatásokat persze vállalatok biztosítják, ám csöppet sem mindegy, hogy ezek a cégek önmaguktól, saját hibáikon keresztül jutnak el a jó megoldásokig, a sikerig, vagy felhasználnak másoknál már bevált gyakorlatokat. Az ITIL lényegében ez utóbbit biztosítja. Mégpedig az IT szolgáltatásmenedzsment területén egy olyan kiforrott, rendszerezett keret formájában, amely szinte azonnal sikerrel alkalmazható bevált mintákkal segíti a vállalati működést.

„Az ITIL már a 2000-es években is óriási segítség volt azon vezető nagyvállalatoknak, amelyek kiszámíthatóan, optimálisan és folyamatszemléletben kívánták irányítani az IT működését” – avat be a részletekbe Vályi-Nagy Péter, a Training360 ITIL vezető trénere. A szakember szerint a nemrégiben megjelent ITIL® 4 annyival több az elődnél, hogy – az eddig gondosan rendszerezett, kipróbált és bevált gyakorlatokat kiegészítve – még inkább nyitott az emberek és a szervezetek irányába. Sokkal általánosabb, érthetőbb formában fogalmazta meg szellemiségét, szorosan kapcsolódva korunk népszerű keretrendszereihez és módszertanaihoz, így a Leanhez, Agile-hoz, vagy éppen a DevOpshoz.

Ez a tudás nem csak az IT területén dolgozó vezetőknek, hanem az egyes funkcionális területek döntéshozóinak, de akár cégvezetőknek is igen hasznos lehet. Nem véletlen, hogy a tréningcégek között piacvezető Training360 az elmúlt 1 évben az ITIL tanfolyamok kapcsán az érdeklődés megháromszorozódását tapasztalta. „A vállalatok többségének így nem kell újra feltalálni azokat a folyamatokat és modelleket, amelyek már számos nemzetközi cég esetében bizonyítottak, hiszen az IT üzemeltetési területek garantált, mérhető és költséghatékony szolgáltatói képességeit fejlesztve járulnak hozzá a szervezeti célok teljesüléséhez” – indokolja az érdeklődés megugrását Vályi-Nagy Péter.

Most pedig szálljunk le a Marsra!

A Training360-nál elérhető ITIL tréningek a kezdőtől a professzionális szintig biztosítják az ITIL-tudás megszerzését tantermi, vagy akár online formában is. A tanfolyamok ráadásul nem kizárólag az IT-döntéshozókat célozzák. Azoknak a gazdasági vezetőknek, cégvezetőknek is szólnak, akik szeretnék a digitalizáció korában egy olyan szintre hozni a cégüket, amivel könnyedén és gyorsan meg tudják lépni a változó világban aktuálisan szükséges lépéseket és fejlesztéseket. „A tréning során komoly gyakorlati háttérrel, folyamatos projektmunkával bővítjük a résztvevők ismereteit, majd az alapozó képzés után, a tudás még erősebb elmélyülése érdekében egy igazán izgalmas szimulációval zárunk” – mondja a Training360 oktatója.

Ez utóbbi gyakorlati nap egy nemzetközileg elterjedt üzleti szimulációra épül. A tréning résztvevőinek az a feladata, hogy az elejétől a végéig lemenedzseljenek egy különleges Mars expedíciót. A tréner iránymutatásával igen változó körülmények között zajló feladat az ITIL segítségével oldható meg eredményesen. „Ebben a komplex feladatban tesszük lehetővé a tanfolyamon tanult eszköztár gyakorlati használatát. A legtöbb hallgatónak ilyenkor »aha« érzése van, látszik, ahogy értelmet nyer és valódi eredményt hoz számukra az ITIL alkalmazása” – teszi hozzá Vályi Nagy Péter. A szakember szerint jó értelemben véve innentől már nincs megállás, az ITIL segítségével a végzősök még a legkritikusabb helyzetben is megtalálják az IT vonatkozásában a vállalat számára optimális működési pályát.