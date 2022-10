Az ingatlanpiac egy igazi túlélő ágazat

Az eddig ismert ingatlanpiac átalakulóban van, de Kosztolánczy György prognózisa szerint a szektor túlélőképessége már a világjárvány alatt is megmutatkozott. Az Otthon Centrum vezérigazgatója csökkenő kereslettel számol, ugyanakkor leszögezte: az ingatlanpiac természetéből fakadóan soha nem tűnik el. Ilyen körülmények között is lehet minőségi szolgáltatást nyújtani, amit a Beke Antal vezette budapesti partneriroda kitüntetésével ismert el a Magyar Franchise Szövetség.

„Csökkenő kereslettel, de tisztuló piaccal és a szakértelem felértékelődésével számolunk a közeljövőben, aki pedig ennek a tudásnak a birtokában van, az a szűkülő lehetőségek ellenére is talpon fog maradni, mert a minőségi szolgáltatásra mindig lesz igény” – mondta Kosztolánczy György. Az Otthon Centrum vezérigazgatója leszögezte, az ingatlanpiac is szembesült a megváltozott gazdasági körülményekkel. Értékelése szerint az elmúlt évtized lakáspiaci boomja az alacsony kamatkörnyezetnek volt köszönhető, amit még az állami támogatások is megfejeltek. A finanszírozás megfizethetősége és a vissza nem térítendő támogatások rendkívüli módon növelték a fizetőképes keresletet, amire a kínálat meglehetősen rugalmatlanul reagált. Az ingatlanokért nagy verseny alakult ki, és éveken át kétszámjegyű drágulás jellemezte a piacot. Az áremelkedés üteme azonban már nyáron érezhetően lassult. Mára megváltozott a helyzet: a jegybanki alapkamat emelkedése a hitelezésre hat, míg az infláció a befektetési céllal az ingatlanpiacra lépőket, a lakhatási rezsidíjak növekedése pedig a lakosságot érinti. Ezek együttesen hatnak a piacra. Az emelkedő jegybanki kamatok és a hitelkamatok visszafogják a hitelezést, szűkül a hitelképes kör, ugyanakkor az infláció, mint mindig, a lakosság egy részét arra sarkallja, hogy ingatlanban tartsa megtakarítását. „Érezhető a bizonytalanság a piacon, mert nem tudni, mi lesz a háborúval és az energiaárakkal, illetve a gazdaságot élénkítő EU-s pénzekkel” – fogalmazott Kosztolánczy György, aki elmondta: csökkenő kereslettel és elnyújtott értékesítési idővel számol a közeljövőben, ami egyúttal piactisztító hatású lehet, mert felértékeli a szakemberek tudását, munkáját.

Beke Antal, az Otthon Centrum franchise partnere és Kosztolánczy György (jobbra), az Otthon Centrum vezérigazgatója Fotó: Iró Zoltán

A szakértelmet pedig a Magyar Franchise Szövetség is értékeli, a 15. Díjkiosztó Gálán a 2021. év franchise átvevője-díjat az Otthon Centrum franchise partnerének ítélte. A Beke Antal és felesége, Bekéné Müller Cintia által vezetett iroda 2015 nyarán csatlakozott az Otthon Centrum hálózatához a főváros XIX. kerületében nyitott kirendeltségével, és hat év alatt ezer tranzakció lebonyolítását vezényelte le, nagyjából 25 milliárd forint értékben. „A gépkocsi kereskedelemből érkeztem, a flottakezeléstől a lízingelésig ívelt a vállalkozásunk, ám a saját házunk értékesítésekor szerzett rossz tapasztalatok az ingatlanpiac felé tereltek” – emlékezett a pályakorrekció indítékára a díjnyertes vezető, akinek új büszkesége a Vágóhíd utcai Allure Residence-ben kialakított, exkluzív hangulatú második iroda. Beke Antal elmondta, 2015-re érett meg benne az elhatározás, amit az is motivált, hogy a szolgáltató szektorból érkezve nem érzett nagy szakadékot a két munkakör között. Ugyanakkor eldöntötte, csakis egy nagy, képzéssel, támogatással, tudással felvértezett hálózatnál képzeli el a jövőjét. „Mi ugyan az ehhez szükséges speciális szakmai ismeret nélkül, de azért értékesítési gyakorlattal léptünk az ingatlanpiacra, ám felfogásom szerint a bizalom, a profizmus mindkét szegmensben alapkritérium. Az ingatlanpiacon az első néhány másodpercben eldől, hogy az ügyfél megbízik-e az értékesítőben vagy nem. Nagy a tét, az emberek zöme élete munkájának eredményét, a lakását, a házát bízza rá egy ismeretlenre. Ezért nem mindegy a kisugárzás, a kommunikáció, a megjelenés és természetesen a szaktudás minősége. Éppen emiatt a kezdetektől nagyon komolyan vettük a kollégák felkészítését, integrációját, rengeteg energiát fektettünk képzésükbe. A szaktudás folyamatos fejlesztését ma is prioritásként kezeljük” – fogalmazott. Csapata erejét épp a Coviddal terhelt hónapok mutatták meg, amikor a legrosszabb időszakban, szinte a teljes leállás alatt sem volt olyan periódusuk, amikor ne lett volna bevételük.

IX. kerület – Allure Residence: Beke Antal, felesége és kollégái körében Fotó: Iró Zoltán

A Magyar Franchise Szövetség díja nem volt előzmény nélküli, hiszen az iroda a 2015-ös indulás után két évvel rendre az Otthon Centrum legeredményesebbjei között szerepelt. Tudásuk a kamatverseny beindulásával hatványozottan fontos lett, hiszen egy jó tanácsadó kölcsönfelvétel esetén súlyos milliókat spórolhat az ügyfélnek. Vagy akár a megbízó téves árazása is elkerülhető, amikor a túlárazott ingatlan hónapokig áll a piacon, ami mindenkinek veszteség. A franchise-díj értékét szemében az is emeli, hogy ez nem az eredményt, a tranzakciószámot vagy a pénzügyi hozamot értékelte, hanem a szakmai teljesítményt. „Lényegében igazolta koncepciónk helyességét, amit ráadásul egy profi szervezetbe kívülről belépő szereplőként értük el. Felvettük a kesztyűt, tudjuk, mit kell tennünk, így a jövőtől sem félünk, megvan a tudásunk és a magabiztosságunk, hogy így folytassuk” – fogalmazott Beke Antal.

Kosztolánczy György szerint a jelenlegi piacon felértékelődik a szakember tudása a vevő és az eladó oldalán is, a szakértelem pedig garantálja, hogy az ügyfél igényeinek leginkább megfelelő szolgáltatást nyújtsák. „A franchise modellnek pont az ilyen piacon van értéke, hiszen a Covid alatt is sikerült pillanatok alatt reagálni, és az ingatlanvideók révén érintésmenetesen tudtunk hatékonyan ingatlant adni-venni. Most is hasonló a feladat: a gyors reagálás. Húsz év alatt megéltük az aranykort meg a válságot is, pont ez a tudás a mi előnyünk, tudjuk, mi a recept az értékteremtéshez.

Kosztolánczy György meggyőződése szerint most is érdemes irodát nyitni Fotó: Iró Zoltán

Óriási szerencsénk van, az ingatlanpiac túlélő szakma, ami már a járvány alatt is megmutatkozott. Természetéből fakadóan az ingatlanpiac nem tűnik el soha, a szakmai- és menedzsment tudás, a marketing, az IT-támogatás, a tudásmegosztás elegendő az eredményes működéshez, még ilyen nehéz időkben is” – mondta az Otthon Centrum vezérigazgatója, akinek meggyőződése: most is érdemes irodát nyitni.

„Akik az előző, 2009 és 2014 közötti válság idején nyitottak irodát, azok részben a jelenkor sztárjai: megvetették a lábukat, az elmúlt időszakban pedig már kiugró eredményeket értek el.” Kosztolánczy György kijelentette, a változás a piac újrapozícionálásával jár, aki jó rendszerrel, marketinggel és támogatással indul el, annak most sokkal könnyebb piacot szereznie, mint amikor ezerrel pörög a szektor és mindenki ingatlannal akar foglalkozni. „Az Otthon Centrumhoz csatlakozók megkapnak minden olyan támogatást, ami a fejlődéshez, a növekedéshez kell egy tisztuló piacon” – mondta.

Egy franchise alapon működő iroda Beke Antal szerint relatív alacsony beruházási költségből beindítható: nem kell több tízmilliós raktárkészletet kockáztatni, a kereskedelmi, szolgáltatói tapasztalattal bíró vállalkozó pedig viszonylag gyorsan konvertálhatja meglévő tudását az ingatlanpiacon. Ráadásul ez egy kreativitást igénylő, izgalmas terület, ami sikeres és biztonságos. Mint mondta, az ingatlan tanácsadással foglalkozó kollégáit állandóan új ingerek érik, hiszen nincs két ugyanolyan lakás, élethelyzet vagy ember, ráadásul korosztálytól függetlenül is lehet művelni. „Ugyanakkor szívesen látnék kifejezetten fiatalokat is a csapatban, mert ők a saját generációjuk lehetőségeit, problémáit jobban át tudják érezni, és mi is tudnánk tőlük tanulni” – hangoztatta Beke Antal. Úgy vélte, az ügyfélkiszolgálás terén tapasztalattal rendelkezőket gyors előmenetellel kecsegteti a pályakorrekció. „Jól kommunikálnak és gyorsan alkalmazkodnak a legkülönfélébb ügyféligényekhez, ami biztos, és magas színvonalú megélhetést nyújthat nekik. Azoknak, a termelésben vagy szolgáltatóiparban érdekelt vállalkozóknak pedig, akik az elszabadult energiaárak miatt kénytelenek most bezárni, jó döntés lehet egy Otthon Centrum partneriroda létrehozása, hiszen alacsony bekerülési költséggel indítható egy működő, prosperáló képviselet.”