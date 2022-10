Gázárak: az MVM elkezdett kivételezni egyesekkel

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szállíthat földgázt Debrecen városának, nettó 798 forint köbméterenkénti áron, áll a közbeszerzési közlönyben. A földgáz lakossági piaci ára 747 forint köbméterenként. Az állami vállalat korábban az Alkotmánybírósággal is kivételt tett.

Más települések nem ilyen szerencsések, például az állami MVM a nem fideszes vezetésű Szentendrének a tavalyi gázárhoz képest 17,5-szeres, köbméterenként 103 forint helyett 1801 forintos árajánlatot tett gázszállításra, amikor a helyi képviselők ezt nem fogadták el, az MVM 2644 forintos árat ajánlott – írja a napi.hu.

Nemrég az is kiderült, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. szállíthatja a földgázt az Alkotmánybíróságnak, nettó 170 millió forintért. A becsült ellenérték 80 millió forint volt. A szerződés alapján 1 köbméter gáz piaci áron nettó 1 276 forintba kerül. Szentendre tehát huszonhatszoros áron kapna csak gázt az MVM-től, de más, nem kormánypárti települések is megfizethetetlen energiaárakra, és a szolgáltatók idevágó ajánlataira panaszkodnak.

Korábban Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester is arról beszélt egy konferencián, hogy az elszállt energiaárak miatt bezárásra kényszerülhetnek az önkormányzatok, míg Karácsony Gergely azt mondta, Budapestnek nincs nagy mozgástere, mert nem tudják leállítani a metrót és a villamosokat – idézi a telex.hu. Schmidt Jenő, Tab fideszes polgármestere, a TÖOSZ elnöke csak a takarékoskodásra biztatott ugyanott a felszólalásában, ugyanakkor azt ő is elismerte, hogy még a közvilágítás lekapcsolása is reális forgatókönyv lehet az önkormányzatok előtt, vagy legalább minden második villanykörtét ki kell csavarni, ha nem kapnak az önkormányzatok időben állami támogatást.

A súlyos áram- ás gázválság miatt Karácsony Gergely főpolgármester és több mint egy tucat polgármester kérte a hétvégén Orbán Viktor kormányfőt, hívjon össze nemzeti energiacsúcsot. „Az önkormányzatok által biztosított közszolgáltatások megmentése, így bölcsődék, óvodák, idősotthonok fenntartása, a közvilágítás, a közösségi közlekedés működtetése, a kulturális intézmények megmaradásának biztosítása a kormány azonnali cselekvését teszi elkerülhetetlenné” – írták a polgármesterek a miniszterelnöknek.