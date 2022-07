Nagyot erősödött a forint

Reggel 407 forinton kezdett az euró, de ez komoly eséssel gyengült 415 forintra, annak ellenére, hogy az MNB 200 bázispontot emelt az egyhetes betéti kamaton.

Később Gulyás Gergely bejelentette, hogy a kormány több kérdésben is megegyezne az Európai Bizottsággal, valamint az MNB is bejelentette, hogy az egyhetes betétekhez hasonlóan az alapkamatot is két százalékkal tervezik emelni jövő kedden.

Valószínűleg ennek köszönhetően emelkedett 402,4 forintra csökkent az euró ára délután, bár ehhez képest valamennyit gyengült azóta.