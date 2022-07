A Fülöp-szigetekről, Mongóliából, Vietnámból és Kazahsztánból is jöhetnek munkások Magyarországra

A munkaerőpiacon egyelőre nem látszanak a válság jelei, az infláció miatt azonban olyan nagy a bérnyomás, hogy a HR-osztályok most ezt említik a legégetőbb kérdésnek, amivel foglalkozniuk kell – mondta a VG-nek Karácsony Zoltán, a HR Portál álláspiaci szakértője. A szakember megemlítette, a magas infláció miatt sok vállalatnál előrehozták júniusra az egyébként szeptemberre tervezett béremelést, miután az év eleji emelést gyakorlatilag megette azt az infláció. De mint a cikkből is kiderül, nem csak a fogyasztói árak emelkedése, a munkaerőhiány is hajtja felfelé a kereseteket, ennek is köszönhető, hogy a probléma sújtotta szektorokban is folyamatosan nőnek a fizetések.

A szakértő arról is beszámolt, hogy egyelőre nem látszódnak a válság jelei, továbbra is özönlenek a megrendelések a munkaerő-kölcsönző cégekhez, főként a harmadik országokból zajlik a toborzás. Jelenleg három fő célország van: Fülöp-szigetek, Mongólia, Vietnám, illetve az utóbbi időben Kazahsztán is feliratkozott a térképre. Megjegyezte, hogy ezek mind olyan munkaerőigények, amelyek jelentős része az álláshirdetésekben nem jelenik meg.

Az álláshirdetések alapján továbbra is erős munkaerő-kereslet tapasztalható, bár júniusban volt egy nagyobb visszaesés – a májusban feladott 48 769 álláshirdetés után a nyár első hónapjában 40 ezer alá is benézett havi adat. A legfrissebb, július 1-jei szám 40 990, ami még mindig magasabb a tavaly júliusban regisztrált 37 750-hez képest.

Kiemelt kép: Srí Lanka-i vendégmunkások dolgoztak a Ditrói pékségben, Erdélyben.