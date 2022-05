Eladta díját az Eurovízió ukrán győztese, hogy drónokat vásároljon az ukrán hadseregnek

Az idei Eurovíziós Dalfesztivál nyertese, az ukrán Kalush Orchestra 900 ezer dollárért eladta a dalverseny első helyéért járó trófeáját, írja a BBC. A kristálymikrofont Facebookon kínálták eladásra azzal a céllal, hogy a befolyt összegből drónokat vásároljanak az ukrán hadseregnek.

Az akcióval párhuzamosan egyébként a zenekar épp Berlinben koncertezett, itt a háború ukrán résztvevőinek orvosi ellátására gyűjtöttek pénzt.

A 900 ezer dollárból a tervek szerint három ukrán gyártmányú PD-2-es drónt vásárolnak majd.

Our #Eurovision2022 winners #KalushOrchestra want to thank YOU and everyone that supported #Ukraine 🇺🇦❤️#eurovision pic.twitter.com/5s5EGzc8HB

