Kapósak lettek az oroszok körében a törökországi ingatlanok

Áprilisban jelentősen megnőtt az orosz és ukrán állampolgárok részéről a kereslet a törökországi ingatlanok iránt a török statisztikai hivatal (Tüik) keddi jelentése alapján. Az orosz vásárlók átvették a vezetést a külföldi ingatlanbefektetők ranglistáján.

A hivatal kimutatása szerint

áprilisban 1152 lakóingatlant értékesítettek Törökországban orosz vevőknek, ami az előző évhez képest ez 186 százalékos növekedést jelent.

Az ukránoknak eladott ingatlanok száma is több mint 180 százalékkal nőtt az előző évhez képest.

Az ingatlanpiaci forgalom általában is növekedett Törökországban, mégpedig éves bázison 38,8 százalékkal a Tüik szerint. Március óta oroszoknak 100 százalékkal, ukránoknak pedig 56 százalékkal több ingatlant értékesítettek, mint egy évvel korábban.

Áprilisban az élénk orosz ingatlanvásárlási érdeklődés kiütötte az irániakat a listavezetői pozícióból a legnagyobb törökországi külföldi ingatlanbefektetők rangsorában. Az irániak vezették a listát tavaly is és még márciusban is. Összességében az irániak vásárlási érdeklődése is növekedett, de kevésbé mint az oroszoké, éves bázison 60 százalékkal.

A földközi-tengeri Antalya város ingatlanügynökei már korábban arról számoltak be, hogy az ukrajnai háború kezdete óta jelentősen megnőtt az orosz és ukrán állampolgárok vásárlási érdeklődése. Az ankarai kormány azonban nem közölt adatokat arról, hogy az ukrajnai háború óta hány orosz érkezett Törökországba.

A török ingatlanpiacon az árak az egekbe szöktek; a központi bank hivatalos statisztikái szerint 2022 februárjában a növekedés csaknem 100 százalékos volt az előző évhez képest. A török nemzeti valuta, a líra az elmúlt egy évben csaknem 50 százalékot veszített értékéből a dollárral és az euróval szemben. (MTI)

Kiemelt kép: Az orosz haditengerészet Dmitrij Rogacsev 375 nevű járőrhajója halad át az orosz-ukrán konfliktus közepette a Boszporuszon a Július 15. vértanúinak hídja alatt Isztambulban 2022. február 16-án.