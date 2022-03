Férje miatt szárnyal Várkonyi Andrea reklámcége

Csak Mészáros Lőrinc ad munkát felesége ügynökségének.

A Várkonyi Andrea többségi tulajdonában lévő Whitedog Media Kft. már indulása után repülőrajtot vett, azóta pedig töretlenül folytatja szárnyalását, noha gyakorlatilag Mészáros Lőrinc házi reklámügynökségeként működik – írja a hvg360. A lap szerint a cég eddig kizárólag a Mészáros-csoport tagjaitól kapott munkát.

A TV2 egykori hírolvasója – jelenlegi igazgatósági tagja –, valamint egy másik magánszemély által 2020 szeptemberében alapított cég előbb a Mészáros és Mészáros Kft. társadalmi felelősségvállalási feladatainak ellátását kapta meg, majd a Gallicoopnak készített tévéreklámokat.

A Whitedog Media másfél évvel megalakulása után sem tagja reklámos érdekvédelmi szervezetnek, nincs honlapja, közösségi médiás oldala, a hivatalos elérhetőségként megadott e-mail-címen is nehézkes kommunikálni vele, de rendszeresen indul szakmai versenyeken, amit a portál azzal magyaráz, hogy más NER-közeli vállalkozók kíváncsiságát is fel akarják kelteni. A cégnek most 32 alkalmazottja van.