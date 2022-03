Csaba László: Orbán pávatánca is árt a forintnak

A professzor szerint minden korábbinál nagyobb szükség lenne az uniós forrásokra.

Csaba László közgazdász, a CEU professzora a Jelen hetilapnak azt mondja, a 400 forintos eurónál nagyobb zuhanás is lehetett volna, de a jegybank elkezdett beavatkozni, noha korábban a forint árfolyamát inkább csak matematikai mutatóként kezelte.

A háború csak az utolsó csepp a pohárban. Egyelőre nincs összeomlás, de a lejtmenetnek még nincs vége.

Arra számít, hogy a Magyar Nemzeti Bank nem hagyja bedőlni a forintot, de az újabb kamatemelések komoly gondokat okozhatnak majd azoknak, akik eladósodtak.

Jót tenne az árfolyamnak, ha a kormány a jogállamisági ügyekben néhány engedményt tenne, hogy az ország hozzájusson végre az uniós pénzekhez, ne kelljen a piacról forrást szereznie. Ez fontos lenne a költségvetés helyzete és az infláció megfékezése miatt is. A gesztusoknak egyelőre nem látja semmi jelét,

habár mindig is az volt a gyakorlat, hogy elmennek a falig, de végül nem csapódnak neki.

Az orosz-ukrán háború gazdasági hatásairól azt mondja, hogy a legfontosabb kereskedelmi partnereink mind Nyugat-Európában vannak, a keleti nyitás gyakorlatilag nem valósult meg, az lenne a jó a nemzetnek, ha ki is kötnénk a nyugati parton. Egykori tanácsadója szerint

Orbán Viktor a pávatáncot nem tudja abbahagyni, mert Bethlen Gábor fejedelemnek képzeli magát.

A háború kitörése óta is kettősbeszédet folytat, noha ezt be kellene fejeznie, hogy az ország és a saját hitelességét helyreállítsa. Csaba László úgy látja, az infláció miatt csak a választási osztogatás miatt nincs nagyobb elégedetlenség, noha nyilvánvaló, ha elkezd egy kormány pénzt osztani, csak idő kérdése, az adókat is emelnie kell.