Újabb kiskapu a SZÉP-kártyának: italboltban is elfogadják alkoholvásárlásra

Győrben van olyan – elsősorban alkoholos italok árusítására szakosodott – üzlet, ahol bármiféle szeszesital vásárlásához elfogadják az OTP-s SZÉP-kártyát. Karácsony előtt is ebben az üzletben tankoltam fel az ünnepekre különböző szeszes italokból

– jelezte egyik olvasónk. Eddig csak az derült ki, hogy a SZÉP-kártyával egyes Coop- és CBA-üzletek eddig is elfogadták boltjaik pénztárainál a pihenőkártyát bolti élelmiszer, sőt akár vegyi áru kifizetésére is annak ellenére, hogy ez nem volt megengedett az idevágó jogszabály alapján. Utánajártunk, mi a helyzet alkoholfronton.

Olvasónk nem tette el az italvásárlásról szóló SZÉP-kártyás bizonylatokat, ezért ilyen módon nem tudtuk ellenőrizni az állítását. Emailben megkérdeztük az érintett italboltot, ám választ nem kaptunk, telefonos érdeklődésünkre viszont a Therápia borkereskedés munkatársa azt mondta, OTP-s SZÉP-kártyával lehet náluk vásárolni, bármelyik zsebből. Pontosító kérdésünkre, hogy az üzletükben kapható bármelyik szeszt kifizethetjük-e az OTP-s Széchenyi pihenőkártyával, igen volt a válasz. Mint kiderült, már jó ideje lehetséges a SZÉP-kártyás fizetés italboltjukban, ahol nemcsak bort, hanem számos más alkoholfajtát is árusítanak.

Ez meglepő, hiszen a bolti kiskereskedelemben, így italboltban sem lehetett eddig SZÉP-kártyával fizetni. És bár februártól május végéig élelmiszert is vehetünk majd a pihenőkártyával a bolti kiskereskedelemben, az erről szóló december 24-i kormányrendelet kifejezetten tiltja a dohánytermékek és az alkoholok majdani megvásárlásánál a kártya elfogadását.

Amikor alkoholt is fizethetünk SZÉP-kártyával

A SZÉP-kártyáról szóló általános rendelet nem igazít el az alkoholvásárlás ügyében, a jogszabály erről nem tesz említést. Arról viszont igen, hogy a vendéglátás alszámla terhére éttermi, mozgó és egyéb vendéglátásban, valamint szálláshely-szolgáltatásban lehet költeni. Amiben elvileg benne lehet az italfogyasztás is. Mivel most átjárhatóság van a zsebek között, bármelyik alszámláról költhetünk bármelyik, a rendeletben rögzített célra, így vendéglátásra és szállászolgáltatásra is.

Megkérdeztük a Pénzügyminisztériumot a SZÉP-kártyás alkoholvásárlásról, ám választ nem kaptunk. A kártyakibocsátók oldalait böngészve sem teljesen viklágos a kép, az MKB azt írja, az ételfogyasztásba beletartozik az italfogyasztás is, de hogy ez alkoholt is jelent-e, arra nem térnek ki. Az OTP-nél egyértelműbben fogalmaztak, leírva, hogy az alkohol fogyasztása beletartozik az éttermi vendéglátásba.

A vendéglátás TEÁOR-számok mögötti tevékenységek részletes leírása tartalmazza az étkezéshez kapcsolódó italszolgáltatást is, vagyis a vendéglátóhelyeken (éttermekben, szállodai vendéglátóegységekben, munkahelyi étkezdékben, stb.) az ételszolgáltatáshoz kapcsolódóan alkoholos és nem alkoholos italokat is ki lehet fizetni SZÉP-kártyával – válaszolta az OTP. Ez így életszerű is, hiszen az éttermek szolgáltatása a teljes étkezési élmény étellel és itallal – fűzték hozzá.

A fentiektől TEÁOR-szám szintjén is elkülönülnek azok a vendéglátó egységek, amelyek egyáltalán nem árulnak ételt, hanem csak italt (56.30 – italszolgáltatás). Ezek nem fogadhatnak el SZÉP-kártyát – szögezték le.

A szálláshelyeken a kormányrendelet alapján minden, a szálláshelyen igénybe vehető, és a szállásdíjjal együttesen fizethető szolgáltatás kifizethető SZÉP-kártyával. E mögött a szabály mögött szintén az az életszerű megfontolás áll, hogyha a vendég megszáll valahol, és a szobához íratja a szállodai fogyasztását, akkor fizethesse egyben az egész tartózkodást SZÉP-kártyával – írta lapunknak az OTP.

Ezzel együtt általánosságban azt gondolják, azokban az esetekben, amikor a szolgáltató valamelyik tevékenysége nem azonosítható be egyértelműen a TEÁOR-leírásban, akkor célszerű a SZÉP-kártya általános célját és az életszerűséget szem előtt tartani az értelmezés során. A Széchenyi Pihenőkártya bevezetésének alapcéljaként az egészségmegőrzéshez, az egészséges életmódhoz és általában az életminőség javításához kapcsolódó szolgáltatások elérhetőségének bővítését nevesítik. Ebbe nehezen férhet bele a bolti alkoholvásárlás.

Az elfogadó felelőssége

Megkeresésünkre a K&H és az OTP – mint kártyakibocsátók – megismételték, amit korábban is írtak, azaz: szerződéskötés előtt ellenőrzik, a kibocsátó tevékenységi körében szerepel-e olyan TEÁOR szerinti tevékenység, amely feljogosítja a pihenőkártya elfogadására. Egyébként pedig a szolgáltató felelőssége a kártya elfogadása, vagyis hogy mit lehet nála vásárolni vele.

Ezek alapján arra is van magyarázat, hogyan köthetett elfogadói szerződést a SZÉP-kártyára az ominózus italboltot üzemeltető Magnumbor Kft. Úgy, hogy a tevékenységi körében szerepel többek között az éttermi vendéglátás és az egyéb vendéglátás is. És mivel alkalmanként ételfogyasztással egybekötött borkóstolókat is szerveznek, ilyenkor akár életszerű is lehet, hogy elfogadják a SZÉP-kártyát. Az italbolti kiskereskedelemben azonban biztosan nem, mert eddig a bolti kiskereskedelemben nem lehetett elfogadni a SZÉP-kártyát.

Megnéztük azt is, ha nem is alkoholt, de mondjuk gourmet termékeket lehetne-e vásárolni náluk SZÉP-kártyával februártól május végéig. Az italboltos kft. fő tevékenysége az ital-nagykereskedelem. Ez alapján a boltjukban februártól sem fogadhatják el a SZÉP-kártyát, még élelmiszer-vásárlásra sem, hiszen a vonatkozó kormányrendelet szerint csak azokban az üzletekben lesz ez lehetséges, melyek fő tevékenysége bolti kiskereskedelem, nem pedig nagykereskedelem. A kiskereskedelmen belül pedig

élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,

vagy zöldség, gyümölcs,

hús-, húskészítmény,

hal kiskeresdelme,

vagy kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem,

egyéb élelmiszer-kiskereskedelem,

illetve élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme

kell, hogy legyen annak az üzletnek a fő tevékenysége, amely élelmiszer-vásárlásra akar SZÉP-kártyát elfogadni.