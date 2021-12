Újraindítják a Budapest-New York repülőjáratot

Ezernél is több szivart foglaltak le egy kubai férfitől a budapesti reptéren

A LOT bejelentette, hogy 2022 júniusától újraindítja közvetlen repülőjáratát Budapest és New York között. A Budapest Airport közleménye szerint a pandémia miatt átmenetileg felfüggesztett járat nagy népszerűségnek örvendett az utasok körében, jövő nyártól pedig újra átszállás nélkül elérhető lesz New York a heti háromszor közlekedő Boeing 787 Dreamlinernek köszönhetően.

A LOT lengyel légitársaság 2018 májusában indította el Budapest-New York közvetlen járatát, amely folyamatosan működött a két város között. A koronavírus járvány azonban a hosszútávú járatokat érintette leginkább, így a pandémia első hulláma alatt hozott szigorítások következtében az útvonal átmeneti leállítására volt szükség. A jelenlegi enyhülő korlátozások, az átoltottság és a visszatérő utazási kedv azonban újra lehetővé tette a Budapest–New York JFK járat újraindítását és teljeskörű üzemelését.

Ez azt jelenti, hogy az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb városa újra heti három közvetlen járattal elérhető lesz júniustól Budapestről. A járat New York legforgalmasabb légikikötőjére, a John Fitzgerald Kennedy Nemzetközi Repülőtérre közlekedik majd.

Bogáts Balázs, a Budapest Airport járatfejlesztési vezetője elmondta,

az új útvonalak iránti kereslet és az utazási kedv a hazai és a külföldi piacokon párhuzamosan növekszik a közvetlen járatok iránti kereslettel, így az új, illetve az újraindított járatok kulcsfontosságú szerepet töltenek be a Budapest Airport koronavírus-járványt követő fellendülésében.

Hozzátette: „a Budapest Airport célja továbbra is az, hogy amint lehet, visszaépítsük a Budapestről üzemelő hosszútávú járatokat, ezzel is segítve az ország turizmusának újbóli megerősödését. Járatfejlesztési csapatunk fáradhatatlanul dolgozik azon a légitársaságokkal és a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen, hogy a hosszútávú járatok minél előbb visszatérjenek a repülőtérre. Épp ezért nagy örömmel üdvözöltük a LOT lengyel légitársaság döntését, hiszen két év kihagyás után júniustól újra lehetősége lesz az utasoknak átszállás nélkül eljutni New Yorkba és vissza.”

A gép a Budapest – New York útvonalat 9 óra 15 perc alatt teljesíti.