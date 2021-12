Új aukciós rekord: 460 millióért kelt el Csontváry Titokzatos sziget című festménye

Minden eddigi magyar aukciós rekordot túlszárnyalva 460 millió forintért kelt el Csontváry Kosztka Tivadar Titokzatos sziget című festménye a Virág Judit Galéria vasárnap esti aukcióján a Budapest Kongresszusi Központban.

Az 1903-ban készült Titokzatos sziget Csontváry egyik legrejtélyesebb műve, amelynek jelentését a mai napig nem sikerült megfejteniük a művészettörténészeknek. A kép a magyar aukciók történetének legmagasabb kikiáltási áráról, 160 millió forintról indulva érte el az új magyar csúcsot.

A Titokzatos sziget című képen álomfigurák idézik fel a múltat és a jövőt egy képzeletbeli szigeten. A csöppnyi földdarab és a külvilág közti átjárás lehetőségére apró vitorlás motívuma utal. A szimbólumokban gazdag műalkotást intenzív, meleg színek és ragyogó fényhatás jellemzi.

A legutolsó rekordot ugyancsak Csontváry egyik műve, a Traui tájkép naplemente idején című festmény tartotta. A képet a galéria 2012-es árverésén 240 millió forintért árverezték el. A Titokzatos sziget leütési árával ez a csaknem tízéves rekord dőlt meg – hangsúlyozta az aukció után Kelen Anna művészettörténész az MTI-nek.

Csontvárynak mintegy 100 darabos életművéből alig több mint egy tucat van magángyűjteményben, harminc év alatt ez volt a hetedik Csontváry-mű, amelyet elárvereztek, 2000 óta pedig csupán négy alkotása szerepelt aukción.

Kelen Anna hangsúlyozta: életműrekorddal zárult Kádár Béla Zene című, 1926 körül készült festményének licitje, amely 55 millió forintról indulva 140 millióig jutott. Az eddigi rekordot Kádár Concertina című 1926-os festménye tartotta 110 millió forintos leütéssel, amelyet 40 millió forintról indulva ért el egy korábbi árverésen – tette hozzá.

Magas áron ütötték le a külföldről hosszú idő után hazatért két festmény árát is. Rippl-Rónai József Elegáns úriasszony kertben című festményét, 44 millió forintról indulva, végül 95 millió forintért vásárolta meg egy online licitáló. Rippl-Rónai Kunffy Lajos feleségét, Tiller Ella zongoraművésznőt ábrázoló alkotása utoljára a negyvenes években volt Magyarországon kiállítva, majd eltűnt, később a kilencvenes években egy külföldi árverésen bukkant fel, ahol egy az 1970-es években Magyarországon is külszolgálatot teljesítő, feltehetően titkosszolgálati munkát is ellátó angol diplomata vásárolta meg, és egészen mostanáig az ő gyűjteményében volt.

Schönberger Armand Aktok gyümölccsel című képe 40 millió forintért kelt el, 10 millióval meghaladva kikiáltási árát. Az alkotás mintegy 90 esztendő lappangás után került vissza Magyarországra Szlovákiából, ahol az 1920-as és 1930-as években többször kiállították.