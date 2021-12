Megint rogyadozik a forint

A kedd esti jegyzésekhez képest gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a nemzetközi bankközi devizapiacon – írta az MTI.

Az euró 367,91 forinton forgott hét órakor a kedd esti 366,85 forint után. Azóta azonban volt ennél is rosszabb a helyzet, nyolc óra körül 368,15-ig gyengült a magyar fizetőeszköz, azóta 368 körül ugrál le fel.

A dollár 325,51 forintról 326,48 forintra erősödött reggelre,

a svájci frank pedig 352,38 forintról 353,40 forintra drágult.

Az euró árfolyama 1,1273 dollárról 1,1270 dollárra változott.

Tegnap napközben a 365-öt is megközelítette a jegyzés miután az MNB ismét megemelte az alapkamatot és bejelentette kötvényvásárlási programjának leállítását. Azonban a jelek szerint ez sem tudta hosszabb távon erősíteni a forintot – írta a Portfolio.hu. A szakportál szerint a következő napokban elsősorban a nemzetközi hangulat befolyásolhatja a forint sorsát is, ma este a Fed, holnap pedig az EKB kamatdöntő ülése érkezik, ezek elsősorban az euró-dollár árfolyamra lehetnek hatással, ami viszont közvetetten a forint megítélését is befolyásolhatja.