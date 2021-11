Egyes prémium üzemanyagokra is vonatkozik a 480 forintos ársapka

Tegnap, a 480 forintban korlátozott 95-ös benzin és gázolaj első napján több olvasónk is jelzett, hogy több kúton egyes prémium üzemanyagok ára sem lépte át a 480 forintos árat. Elsőre furcsának tűnhetett annak fényében, hogy a kormányzat azt kommunikálta, hogy a 95-ös benzin és a normál gázolaj árára fog sapkát tenni, a többi üzemanyagfajtáéra nem.

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárának interjúja azonban érthetővé teszi mindezt. Grád Ottó az Inforádióban ugyan óvatosan fogalmazva, de arra utalt, hogy bizony egyes prémium üzemanyagokra is vonatkozik a 480 forintban korlátozott ár.

A két alapüzemanyag, a gázolaj és a 95-ös benzin 480 forintos áron minden kúton kapható lesz, most a prémium üzemanyagok forgalmazásában támadt bizonytalanság, mert elképzelhető, hogy ezek között is van olyan termék, amely a hatósági árképzés hatálya alá tartozik, a többit továbbra is a normál piaci áron lehet értékesíteni – hangzott el a rádióban. „A prémiumdízelek esetében még vannak nyitott kérdések, amelyekben egyeztetéseket kezdeményeztünk a kormányzattal” – fogalmazott Grád. Csak bizonyos előírásoknak megfelelő prémiumdízelek maradtak szabadárasak.

A benzinkutak nagy részénél a 480 forintban maximált ár már elviszi az árrésüket, sőt, azzal, hogy szerdán már 5 forinttal drágábban veszik a nagykereskedőktől a benzint, csak fokozza veszteséget: