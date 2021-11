120 milliárd forint profit három hónap alatt az OTP-csoportnál

Az OTP-csoport 120 milliárd forint konszolidált adózás utáni eredményt ért el a harmadik negyedévben, derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett beszámolóból. Ez csupán 1 százalékkal kisebb az előző negyedévinél, de 6 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál, emlékeztet az MTI. (A bankcsoport korrigált konszolidált adózott eredménye pedig a harmadik negyedévben 127,3 milliárd forint volt.)

A valamivel alacsonyabb negyedéves adózott eredmény oka a magasabb negyedéves kockázati költség, ami részben egyedi tételekkel, részben módszertani változásokkal magyarázható, mindeközben a hitelportfólió minősége továbbra is stabilan alakult – írták.

Összességében még mindig arról beszélünk, hogy az OTP története egyik legjobb eredményét érte el, az összes bevétel csúcson, a működési bevétel rekordszinten, az adózott eredmény benne van a valaha volt legjobb négy eredményben, a korrigált adózott eredmény pedig csak hajszálnyival maradt el az eddigi rekorder, idei második negyedév eredményétől – értékeli a számokat a Portfolio.hu.

„Elég csak az OTP történelmi csúcson álló részvényárfolyamára ránézni, onnan is leolvasható, hogy megy a banknak: erőtől duzzad a pénzintézet, egymás után dőlnek a rekordok, most a bevétel és a működési eredmény ment új csúcsra, és a profit is rekordközeli, a bankcsoport kiemelkedő megtérüléssel működik, a magyar alaptevékenység megy előre, mint egy gőzmozdony, de a leánybankok is jól húznak. Ráadásul a kilátások is jók, a régió országainak gazdasága szépen nő, a hitelállományok híznak, a jegybankok kamatemelésével akár az OTP marzsai is javulhatnak.”