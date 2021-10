Rekordokat döntögetett az idei balatoni hajózás

Már milliókban mérhető, hogy 2021-ben hányan kompoztak, réveztek és varázshajóztak a Balatonon.

Büszke közleményt adott ki az – átszervezés és egyes nyereséges üzletágak eladása miatt sokat kritizált – Balatoni Hajózási Zrt., azaz a Bahart a Facebookon (is), amiben rekordévről számol be. Azt írják, a 175., azaz mostani hajózási szezonban már most megközelíti a 2 milliót a Bahart összesített utasforgalma, és még hol az év vége.

Azt írják, az áprilistól októberig tartó személyhajózási szezonban (novembertől csak a szántódi-tihanyi kompot járatják) csaknem 21 százalékkal nőtt a parti településeket összekötő hajók forgalma, meghaladta a 493 ezer főt is.

Idén pedig történelmi csúcsot döntött a tihanyi komp is, már októberig többen használták, mint az egész 2020-as évben. Csak augusztus 20-án, a legforgalmasabb idei napon 19 500 utas, 4800 gépjármű és 2400 bicikli kelt át rajta. A kompok amúgy november 7-ig még 40 percenként járnak.

Honlapjukon még további részleteket. Eszerint a legnépszerűbb járat a Fonyód-Badacsony révhajó volt 180 ezer utassal, amit a Siófok-Balatonfüred-Tihany viszonylat követett (172 ezer utas), majd a Balatonboglár és Révfülöp közötti (35 ezer utas) és a Balatonföldvár és Tihany közötti járat (26 ezer utas) követett. A séta- és nosztalgiahajókat 126 ezren vették igénybe, ez is 35 százalékos emelkedés. A bulihajókon 13 ezren verették, a családosoknak szóló varázshajókra hatezren váltottak jegyet.