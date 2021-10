Bajban a dízelesek, Somogyban több kúton már nem kapható az AdBlue-adalék

Nem lehet tankolni Ad­Blue adalékanyagot a járművekbe több somogyi töltőállomáson sem.

Tízpercenként csörgött egy kaposvári benzinkút telefonja, mindenki az AdBlue adalékanyag miatt érdeklődött, még egy másik kútról is telefonáltak, ahol már hetekkel ezelőtt elfogyott a modern dízelautók egyik elengedhetetlen folyadéka. Ezen a kaposvári kúton sem kapható napok óta – derül ki a Sonline.hu összeállításából.

Európában fogytán vannak az AdBlue-készletek, az adalék gyártását pedig jóformán leállították. Az AdBlue legnagyobb termelője Európában a vágsellyei Duslo, amely ugyancsak kénytelen korlátozni a gyártást – írtuk nem is oly régen. Az AdBlue-t az Euro 5 és ettől magasabb szabványnak megfelelő dízelmotorokban használják, egyik legfontosabb szerepe a károsanyag-kibocsátás csökkentése. Azok az erőforrások, amelyek AdBlue-t használnak, az adalék nélkül nem működhetnek. A magas földgázárak miatt nem fogadnak több megrendelést a vágsellyei Duslo vegyi üzemben, ez a dél-szlovákiai cég az ország egyik legnagyobb földgázfogyasztója, és Európa legnagyobb AdBlue-előállítója. A baj tehát már itt van.

Egy tetőfedő vállalkozó a kaposvári benzinkutakat járta, de sehol nem talált AdBlue adalékanyagot, így aztán lehet, hogy nem tud dolgozni, teherautója nem indul el AdBlue nélkül. Egy másik építőipari vállalkozó is gondban van: hat autót és három munkagépet kellene megtöltenie adalékanyaggal különben a járművek elektronikája letilt és nem tud dolgozni.

Berek Gábor, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara (NAK ) Somogy megyei elnöke, valamint a Haladás Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója elmondta a portálnak, hogy „a somogyi gazdálkodók többsége olyan traktorral és kombájn­nal dolgozik, amelyek AdBlue nélkül nem működnek.”

Egy dízeles személyautó egy AdBlue tankolással körülbelül 15–20 ezer kilométert is el tud menni, a kamionoknak viszont két, három gázolajtankolás után ezt az adalékanyagot is be kell tölteni a járműbe, magyarázta egy benzinkutakat üzemeltető cég vezetője.