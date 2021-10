A chiphiány padlóra küldte a magyarországi autógyártást

A magyar gazdaságban nagy súlyt képviselő ipar termelése már a harmadik egymást követő hónapban esik, ezt mutatják a Központi Statisztikai Hivatal által közölt adatok. Augusztusban 2,7 százalékkal csökkent a teljesítmény a megelőző hónaphoz képest.

Az elmúlt három hónap gyengélkedése azt eredményezte, hogy a koronavírus válságból igen gyorsan felpattanó ipar további korrekciója elakadt – értékeli az adatokat a Portfolio.hu.

A visszaesés elsődleges oka a világméretű chiphiány, amely a járműgyártást és elektronikát sújtja leginkább. Ennek voltak is jelei nyáron: a kecskeméti Mercedes-gyárat az eredetileg tervezettnél hosszabb ideig kellett leállítani, sőt, kétszer is szüneteltették a termelést, aztán az esztergomi Suzukinál is erre kényszerültek a chiphiány miatt.

Az autóiparban az egy évvel ezelőtti teljesítményhez képest 30 százalékos a zuhanás. A portál cikkében egy látványos ábra is van erről.