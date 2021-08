Távközlési szuperholding a vége a 4iG és az Antenna Hungária közeledésének

A NER-kedvenc informatikai cég és az állami nagyvállalat egyesülése nagy hullámokat vethet. Akár már a Telenor negyedrésznyi Antenna-tulajdona miatt is.

Ismét közpénzes munkát húzott be a NER kedvenc IT-cége, a 4iG

A Jászai Gellért kormányközeli üzletember érdekeltségébe tartozó informatikai cég, a 4iG Nyrt. komoly együttműködési megállapodást kötött Mager Andreával, az Antenna Hungária Zrt. (AH Zrt.) tulajdonosi jogait gyakorló nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel – közölték a felek közleményben szerdán. Az egyesülés célja e szerint, hogy

a felek az állami és a magántőke egyesítésével egy olyan stratégiai távközlési és telekommunikációs infrastruktúra szolgáltató vállalatot hozzanak létre, amely versenyképes piaci szolgáltatások mellett, kellő súllyal képviseli a nemzeti érdekeket az iparágon belül.

Hatalmas telekommunikációs mamutot hoznak létre, ugyanis a közlemény szerint a 4iG apportálja a távközlési cégeit az Antenna Hungáriába, amiben többségi tulajdont is szerez. Az apportálásokról végleg 2021 októberében határoznak majd. Jászai így ünnepelte a történteket:

A magyar állammal kötött stratégiai partneri megállapodás a hazai távközlési piac egyik jelentős gazdaságtörténeti momentuma, melynek eredményeként az állam és a magántőke együttműködésével rövid időn belül a közép-kelet-európai régió egyik meghatározó telekommunikációs holdingvállalatát hozzuk létre.

Sárecz Zsolt, az Antenna Hungária elnök-vezérigazgatója így fogalmazott:

A piacon tapasztalható konszolidációs folyamatok alapján meggyőződésünk, hogy a 4iG Nyrt.-vel közösen kialakított integrált távközlési vállalattal – amelynek az augusztus elején bejelentett MVM NET tranzakció is fontos eleme – olyan meghatározó szereplő jöhet létre a hazai és akár a régiós távközlési piacon, amely szolgáltatásaival és infrastruktúrájával képes felvenni a versenyt nemzetközi és multinacionális vállalatokkal is.

Hozzátette, az Antenna Hungária nagy versenyben küzd az ügyfelekért, és az együttműködéssel szélesebb lakossági, üzleti és kormányzati igényeket is ki tudnak szolgálni.

A közlemény a két céget is bemutatja, az Antennáról többek közt azt írja, az országos digitális földfelszíni televíziós- és analóg rádiós műsorterjesztés kizárólagos szolgáltatója Magyarországon. Ezen felül a Telenorban 25 százalékos tulajdonrésze van, hamarosan pedig a tulajdonába kerül a kormányzati távközlési infrastruktúrával rendelkező, illetve azokat üzemeltető MVM NET Zrt. is. Hozzáteszik, a cég jelentős szolgáltatásokkal van jelen a rendezvényszervezés, műsorgyártás, műsorterjesztés, távközlés, műholdas kommunikáció, illetve a távközléshez kapcsolódó IT szolgáltatások területén.

A 4iG-ről azt írják, a hazai IT-piac egyik legnagyobb szereplője, ami több mint 25 éve van jelen, és folyamatosan bővül, pl. a telekommunikáció, illetve műholdas kommunikáció terén. A 4iG idén tavasszal már nyitott az Antenna felé, közös expanziós stratégiát, valamint jelentős magyarországi és nemzetközi akvizíciókat jelentett be.

(Kiemelt kép: Talaj menti köd Karancslapujtő közelében a Karancs csúcsáról fotózva 2019. december 18-án. Az előtérben az Antenna Hungária Zrt. DVB-T adótornya látható.)