Bíztak a vidéki szállodások abban, hogy a kormány nem hosszabbítja meg a korlátozásokat, de Orbán Viktor múlt heti bejelentése után világossá vált, az idén már nem fogadhatnak vendégeket. Habár kérdés, hogy egy december 11-ei újranyitás mennyit segített volna a komoly bajban lévő iparágnak: egy Baranya megyei hotel igazgatója lapunknak azt mondta, hogy szilveszterre 10 százalék körüli foglaltságuk volt, pedig korábban decemberben már csak egy-egy lemondás miatt szabadult fel szoba. A pécsi Palatinus Grand Hotel és a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Hunguest Hotels szállodalánc vezetői viszont arról beszéltek, hogy komoly érdeklődés volt a vendégek részéről az év utolsó heteire is.

Egy népszerű vidéki szálloda vezetője azt nyilatkozta, lehetetlen volt tervezni:

Egyetlen tervünk volt: figyeltük, hogy mit csinálnak a köztudottan NER-es szállodák, mert biztosak vagyunk benne, hogy több információval rendelkeznek, mint mi, közönséges halandók. Azt láttuk, hogy mind Facebookon, mind pedig AdWordsben nagyon erősen hirdették a karácsonyi és a szilveszteri időszakot. Azt gondoltuk, hogy ez nem lehet véletlen, így mi is ezt tettük. De a hirdetések és kampányok ellenére nem érkeztek foglalások.

A miniszterelnök bejelentése után már kijelenthető, hogy a kormányközeli kezekben lévő szállodák sem tudtak semmit a veszélyhelyzet meghosszabbításáról. Az állami támogatásokban bővelkedő Hunguest Hotels honlapján még a veszélyhelyzet meghosszabbításának délelőttjén is elérhetők voltak a szilveszteri ajánlatok. (A döntést követően aztán hamar lekerültek az oldalról a promóciók.) A szállodalánc marketing és kommunikációs igazgatója, Labossa Lajos még a veszélyhelyzet meghosszabbítása előtt azt írta a 24.hu-nak, hogy a megfelelő óvintézkedések mellett úgy készülnek, mint máskor: „programok az egész családnak, ünnepi menük, szilveszteri műsorok közismert fellépőkkel.”

A Hunguest Hotelsnél a koronavírus tavaszi időszakában több mint 50 százalékos leépítés volt. A második hullámban viszont egyelőre nem bocsátottak el senkit, pedig jelenleg csak a nyíregyházi szállodájuk van nyitva – derül ki a cég lapuknak küldött válaszából. A többi hotelben az elegáns személyzet most „pulcsis” műszakokat visz, más területeken segítenek például a felszolgálók. Emellett karbantartásokat, nagytakarítást végeztek, miközben azt látták, hogy

A Hunguest Hotels a kormányzati támogatást üdvözölte, úgy gondolják, hogy az egész szektor számára jelentős segítségről van szó. Emlékeztetőül: a kormány novemberi döntése alapján az állam megtéríti a 2020. november 11. és a 2020. december 10. közötti időszakra vonatkozó foglalások után számított nettó bevétel 80 százalékát, ennek meghosszabbításáról viszont nem érkezett hír, igaz, egy szállodavezető úgy fogalmazott, „vicces is lenne”, ha a december 11. és január 11. között bent lévő foglalások után kapnának támogatást, mert az a legtöbb helyen a nullához közelít. A bértámogatásokat viszont meghosszabbította a kormány.

Az egyik szállodás azt nyilatkozta portálunknak, nagyban csökkenti a támogatást az is, hogy azt a Magyar Turisztikai Ügynökség rendszere a rendelkezésre álló adatokból számítja ki. Viszont „a szállodai rutin” szerint a nagyobb foglalásoknál sokszor csak az érkezés előtti napokban állítják be az árat a már lefoglalt szobákhoz, hiszen az legtöbbször a szobában megszálló vendégek számától és az egyéb megrendelt szolgáltatások árától függ, és ezek csak a végleges vendéglistánál lesznek fix adatok. Ezeket a foglalásokat így nem számították bele a támogatásokba, hiszen nem volt megadva ár. A szállodaigazgató azt mondta, felvették a kapcsolatot a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjével, aki tud a problémáról, de nincs lehetőség a javításra. Mindenesetre az biztos, hogy ha valaki erről értesülhetett a rendelet kiadása előtt pár nappal, akkor jóval nagyobb támogatást generálhatott magának pár foglalás létrehozásával – mondta a vezető a 24.hu-nak.

Arról egy korábbi cikkünkben már beszámoltunk , hogy a vendéglátósok szerint túl bürokratikus az ágazati bértámogatás igénylése. A szállodásoknak sem megy zökkenőmentesen az állami hozzájárulás bezsákolása, ez már az RTL Klub riportjából is kiderült. A legfőbb probléma, hogy a kormány olyan adatbázishoz kötötte a támogatást, amelyen nem mindenki regisztrálta várható vendégeit, miután ez nem is kötelező. Ezért a szállodások egy része nem kérhet visszatérítést az államtól az elbukott foglalások után. A szállodaszövetség szerint egyébként a szállodák a bevételeik harmadát sem tudják pótolni az állami segítséggel.

De vissza a Hunguest Hotelshez, ahol egyelőre – annak ellenére, hogy sok foglalást elveszítettek – elégedettek a kormányzati segítséggel. Labossa Lajos szerint ugyanis ez az intézkedés hatékony eszköz arra, hogy biztosítsa a szállodák túlélését a dolgozók megtartása mellett. A hotellánc marketing és kommunikációs igazgatója lapunknak azt is elárulta, hogy a tavalyi évhez képest több mint 50 százalékos forgalomcsökkenést szenvedtek el.

Nem elégedett viszont a kormány intézkedéseivel a már említett vidéki szállodának a neve elhallgatását kérő egyik vezetője. Megemlíti, hogy miközben a járványkezelésben az osztrákokat követjük, a turizmus megsegítésében más utat választott a magyar kormány. Ausztria is 80 százalékos kompenzációt állapított meg a bezárt szállodák részére, csakhogy nem az idei, hanem a tavaly novemberi bevételi adatok alapján.

Ez nagy különbség! Az idei novemberi időszakra a legtöbb szálloda, így mi is alig rendelkezett előzetes foglalásokkal, hiszen a vírushelyzet miatt átalakultak a foglalási szokások. Akik foglaltak, azok is csak az utolsó pillanatban, a tervezett utazás előtt egy nappal, sokszor az érkezés napján tették ezt meg. Így a megállapított 80 százalék még a bérköltségeket sem fedezi egy olyan nagy szobaszámú és ennek megfelelően normál körülmények között bőven 100 fő feletti létszámmal dolgozó szálloda esetében, mint amilyenben én is dolgozom.