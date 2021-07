Újabb Scruton készül 240 millió közpénzből: Garancsiék a NER-kávézó és közösségi tér építői

Nagy lehet az igény a kormányközeli lattéra: a Veres Pálné utcában, az úgynevezett Károlyi-bérház földszintjén és pinceszintjén alakítanak ki nettó 430 négyzetméter alapterületű újabb kulturális közösségi teret és kávézót.

Újabb elemmel színesedett a belvárosi Scruton kávézó körüli közpénzkeringő: a több kormánytag által is reklámozott, Zoltán utcai „közösségi tér” testvért kap az V. kerületi Veres Pálné utcában, az úgynevezett Károlyi-bérház földszintjén és pinceszintjén. A nettó 430 négyzetméter alapterületű újabb kulturális közösségi tér és kávézó kialakítási munkálatait a Market Építő Zrt. végzi el bruttó 239,1 (nettó 188,2 millió) forintért. Közpénzből.

Budapest Főváros Kormányhivatala június 4-én engedélyezte a pincei padlószint süllyesztését, ezt követően a 239 négyzetméteres földszinten 38 négyzetméteres kávézót, összesen 137 négyzetméternyi kiállítóteret, valamint további kiszolgáló helyiségeket alakítanak ki. Az engedély szerint a pinceszinten ugyancsak kiállítóterek és kiszolgáló helyiségek lesznek, a szint teljes területe 185 négyzetméter lesz.

Júniusban a K-Monitor korrupcióellenes szervezet hívta fel a figyelmet arra, hogy a Batthyány Lajos Alapítvány tavaly 3,4 milliárd forintos vagyont kapott a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodától, beszámolójukból pedig az is kiderült, hogy nagyjából milyen körnek osztották tovább a pénzt. 600 millió forintot kapott például az addig teljesen ismeretlen, a Scruton kávézót üzemeltető Apriori Cultura Nonprofit Kft. A magát közösségi térként definiáló kávézó névadója az Orbán Viktor barátjaként is emlegetett konzervatív brit író-filozófus, a tavaly elhunyt Sir Roger Scruton, akit a magyar kormányfő 2019-ben tüntetett ki. Az első, Zoltán utcai Scrutont több kormánytag reklámozta a közösségi oldalán, itt kávézik az Instagram-posztja szerint Rácz Zsófia helyettes államtitkár is:

A kormánypárti lelkesedést talán érthetőbbé teszi, hogy a kávézó mögött álló Apriori Cultura Nonprofit Kft. tulajdonos-ügyvezetője ekkoriban még Szalai Zoltán, a több százmilliárd forintnyi közpénzzel megkerülhetetlenné duzzasztott Fidesz-közeli elitképző, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója volt. Az MCC és a Scruton együttműködésének nyomait az elitképző honlapja is őrzi: itt volt az Előzés jobbról című MCC-s könyv bemutatója, illetve a kávézó és a kormányközeli tehetséggondozó közös pszicho-biográfiai sorozatot is indított.

Június 1-jén azonban az MCC-t és a Scrutont összekötő hivatalos szál elszakadt, a közpénzzel nagylelkűen ellátott – kutatásunk szerint még honlappal sem rendelkező – Apriori Cultura Nonprofit Kft. 50-50 százalékban Dr. Pesti Ivett és Fejérdy Zsófia Ágnes tulajdona lett.

Dr. Pesti Ivett Kocsis Máté polgármestersége alatt a legnagyobb kerületi cég, az évi 4–5 milliárd forintos költségvetéssel működő Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. igazgatóságának elnöke volt, majd felügyelőbizottsági posztot kapott a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-nél. Kapott megbízást a II. kerület Településüzemeltetési, Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottságában is.

Fejérdy Zsófia kapcsolata nem most kezdődött a céggel, már 2019 óta az Apriori Cultura Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagja. Az üzletasszony neve a G7.hu cikkéből egy reklámcég tulajdonosaként lehet ismerős. A lap azt mutatta be, hogy a kórházakban, a kismamáknak osztogatott „ajándékdobozokba" mennyi közpénz érkezett az Emberi Erőforrások Minisztériumától, illetve hogy a családoknak szánt dobozok az állami támogatás mellett reklámcélokat és a kismamák adatainak megszerzését is szolgálják.

A második Scrutont már az új tulajdonosok hozzák tető alá, bár a terjeszkedés előkészítése még bőven Szalai időszakában kezdődött. A Veres Pálné és az Irinyi utca találkozásánál lévő földszinti helyiség tulajdoni lapja szerint az egykori CBA-t tavaly januárban vették meg Baldauf Lászlótól. Két hónap múlva a Batthyány Lajos Alapítvány 600 millió forintos jelzálogot jegyeztetett be az ingatlanra, ez az összeg megegyezik azzal, amit tavalyi beszámolójuk szerint az Apriori Cultura Nonprofit Kft.-nek juttattak.

Az alapítvány az idén májusban 715 milliós, júniusban pedig 232,8 milliós jelzálogot jegyeztetett be ugyanerre a helyiségre.

Az alapítvány honlapján nem találtunk arra vonatkozó információt, hogy milyen kiválasztási folyamat végén, összesen mekkora összeggel támogatják a Scruton(ok) mögött álló céget, ezért levélben kerestük meg őket a támogatásokkal és a jelzálogokkal kapcsolatban.

Az nem kérdés, hogy az új Scrutonban lesz közpénz, éppen emiatt kellett közbeszerzéssel vállalkozót találniuk a nettó 430 négyzetméteres egykori vegyesbolt átalakítására. Az erről szóló hirdetmény szerint nemzeti eljárásrendben, úgynevezett öt ajánlattevős eljárásban kerestek kivitelezőt. Bár a törvény betűje szerint 5 céget kértek fel ajánlattételre, végül mindössze két ajánlat érkezett be: az Orbán Viktor barátjaként is ismert Garancsi Istvánhoz köthető Market Építő Zrt.-é és az egri Euro Campus Kft.-é (ők Mészáros Lőrinc cégével közösen kivitelezték a szilvásváradi betonszarkofágnak is hívott Lovas Stadiont). A jobb ajánlatot végül Garancsi érdekeltsége adta, ez a cég újította fel többet között a Fidesz Lendvay utcai székházát is.

A június végén megkötött szerződésben a fedezettel kapcsolatban úgy fogalmaznak:

Megrendelő a tárgyi közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházás pénzügyi fedezetét a Batthyány Lajos Alapítvány által nyújtott hazai támogatásból biztosítja.

Az Apriori Cultura Nonprofit Kft.-t hivatalos email-címén próbáltuk elérni, levelünkre azonban nem érkezett válasz.