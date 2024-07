Török Gábor: Orbán békemissziója sikersztori

Török Gábor politikai elemző Facebook-oldalán reagált Rácz András Oroszország-szakértő cikkére, amelyben a miniszterelnök kijevi és moszkvai útjáról írt. Úgy értékelte: „Kijev jól sikerült, Moszkvában viszont hülyét csináltak belőle”, Orbán Viktor úgy utazott július 5-én „békét teremteni”, hogy Vlagyimir Putyin már június 14-én megmondta, csak akkor hajlandó egyáltalán elkezdeni tárgyalni a békéről, ha Ukrajna teljesen kivonul mind a négy, részben megszállt megyéből, felad sok olyan területet is, amit Oroszország soha nem foglalt el.

A magyar kormányfő azóta már Pekingben Hszi Csin-ping kínai elnökkel is tárgyalt, Török Gábor pedig úgy látja, egyelőre sikersztori a békemissziója. Szerinte nem okos dolog, ha a politikai ízlés, remény vezet egy elemzést.

A politikai vágyak elhagyhatatlanok, de érdemes észre venni, ha éppen más történik, mint amit szeretnénk. Ami most történik, az bizony messze nem Orbán Viktor vesszőfutása, sokkal inkább az első igazán látványos nemzetközi sikersztorija.

Orbán Viktor kihasználja a soros elnökség kínálta figyelmet és fontosságot, három villámtalálkozón tudja éppen elmondani azt az egész világnak, ami neki politikailag fontos.

A kalkulált és pontosan érkező támadások most tényleg csak erősítik, miközben az európai riválisok láthatóan nem tudnak Orbánnal mit kezdeni.

Török Gábor emlékeztetett arra is, hogy annyi fideszes EP-kudarc után éppen most jön létre egy olyan erős frakció, amelyet a nemzetközi sajtó is egyértelműen Orbán Viktorhoz kapcsol.

Biztos nem ezek az utolsó események ebben a küzdelemben, ráadásul számos jogos kérdés most is feltehető (leginkább: mi ebben a magyar – tehát nem csak OV – érdek?), de amit most látunk, azt nagyon nehéz (vagy inkább nagy tévedés) lenne politikai kudarcnak nevezni.

Rácz András az RTL-nek ugyanakkor arról is beszélt, a kormányfő az EU egészének nem sokat tud ártani, ugyanúgy fog működni a jövőben is, maximum egy kicsit magyarázkodni kell Orbán Viktor viselkedése miatt. Az viszont érdekesebb kérdés, hogy mekkora károkat okoz a magyar külpolitikának – tette hozzá a szakértő.