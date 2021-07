Duplájába kerülhet, ha magunk vámoltatjuk az olcsó kínai árukat

Július elsejétől elérhető a NAV új eVám webes alkalmazása. Erre akkor lehet szükség, ha harmadik országból (például Kínából, az USA-ból, vagy az Egyesült Királyságból) rendeltünk 150 eurónál (körülbelül 52 500 forint) kisebb értékű terméket, és magunk szeretnénk intézni annak vámkezelését. 150 euró alatt minden termék vámmentes, de a vámkezelést ettől függetlenül el kell végezni, és áfát is kell fizetni a termékek után. Július elseje óta az áfafizetés vonatkozik a 22 eurónál (körülbelül 7700 forint) olcsóbb termékekre is. Ha a vásárláskor nem fizettük meg az áfát, azt is intézhetjük az eVÁM-on keresztül – itt tájékoztatást kapunk az adó összegéről, és a befizetés is lehetséges a felületen.

Az eVám felületén az ügyintézés díjmentes. Csakhogy a közreműködő szállító ettől még felszámíthat díjat.

Azaz anyagilag akár rosszabbul is járhatunk, ha magunk intézzük a vámkezelést. Olvasónk hozta a következő példát. Tegyük fel, rendeltünk egy 10 euró (körülbelül 3500 forint) alatti terméket Kínából.

Ha a posta automatikusan elvégzi a vámkezelést, 399 forint vámkezelési díjat számít fel nekünk, ha online fizetünk, 48 órán belül. Ha nem online fizetünk, akkor utánvétellel 799 forint lesz a vámkezelési díj. Plusz meg kell fizetnünk az áfát is.

Tegyük fel, olyan szolgáltatótól rendeltünk (például Aliexpress), amely tagja az IOSS-rendszernek, így már a vásárláskor megfizettük az áfát, tehát csak a vámkezelés van hátra.

Ha ezt a postára bízzuk, szintén 399, illetve 799 forintból úszhatjuk meg az eljárást, attól függően, hogy online, vagy utánvétellel fizetünk. Ez a díjkategória egységes, 150 eurós értékhatárig.

Megtehetjük azonban, hogy mi magunk indítjuk el a vámkezelést a NAV eVám-felületén, ingyenesen. A Magyar Posta oldalán található díjszabás szerint azonban

ekkor is kell a postának fizetnünk, ráadásul mindenképpen 799 forintot, mert ebben az esetben csak a drágább, utánvétes fizetési lehetőség elérhető, az olcsóbb, azaz az online viszont nem.

Vagyis ha magunk intézzük 10 euró alatti vásárlásnál a vámolást, duplája lehet a vámkezelés díja ahhoz képest, mintha a postára bíznánk. És ugyanez a helyzet akkor is, ha az áfát már a vásárláskor megfizettük a kereskedőnek.

A posta válaszából kiderült az is, mire számítanak fel díjat, ha magunk intézzük (ingyenesen) a vámkezelést. A NAV honlapján elérhető videóban azt mondják, hogy bár a NAV felé nincs fizetendő, a szállítási szolgáltató felszámíthat díjat. A Magyar Posta megkeresésünkre azt írta, kell a közreműködésük ahhoz, hogy a NAV-hoz eljusson a vásárló vámkezelési szándéka és aztán a kötelezettségek megfizetése után a küldemény is, ezért számítják fel a 799 forintot.

Egyébként nem elég, hogy magunk intézzük a vámkezelést, erről értesítenünk kell a szállítót, praktikusan a postát. A NAV tájékoztatása alapján azért van szükség az értesítésre, mert az uniós vámjogszabályok alapján bárki benyújthat vám-árunyilatkozatot, aki a megkövetelt valamennyi információval rendelkezik. Ebből következik, hogy a küldeményt szállító cég (posta, gyorsposta, stb.) akár előzetes egyeztetés – vagyis az ügyfél megbízása, jóváhagyása – nélkül is jogszerűen benyújthatja a várt küldeményre a vám-árunyilatkozatot. Erre gyakran azért kerül sor, mert a szállító ezzel is gyorsítani akarja a folyamatot. Ha az ügyfél elindítja a vámkezelést úgy, hogy erről nem szól a szállítónak, előfordulhat, hogy duplikálódik a vám-árunyilatkozat, illetve indokolatlanul duplán fizettethetik meg vele az áfát, amelynek visszaigénylése felesleges adminisztratív terhet jelent a vásárlónak és a vámhatóságnak is.

Finomhangolás

Az egyik fórumon látható volt olyan bejegyzés, amely szerint valakinek 110 százalékos áfát számított fel a posta. Nem értette, ez hogyan jöhetett ki, hiszen az áfa (maximum) 27 százalék. A posta kérdésünkre azzal reagált, hogy a 27 százalékos áfa alapja a termék ára és a szállítási díj (webshopnak megfizetett) együttes összege, erre vonatkozóan állapítja meg a NAV az általános forgalmi adó összegét. Az új informatikai rendszer finomhangolásának részeként keddi közleményükben is kitértek erre, valamint pontosították a fizetésről szóló értesítés szövegét, amely kiegészült azzal, hogy a jogszabályok szerint az áfát a termék ára és a szállítási díj együttes összege után kell megfizetni. Ez már szerepel az általános tudnivalókban található gyakori kérdésekben is.

Olvasónk jelezte azt is, hogy gond volt az online fizetéshez szükséges értesítések kiküldésével az első pár napban – ahogy írtuk, a posta emiatt úgy döntött, egységesen a legalacsonyabb vámkezelési díjat számolja fel mindazoknak, akiknek a küldeményét az első napokban vámkezeltette. A posta hangsúlyozta, akkor kap elektronikus értesítést (email vagy sms) az ügyfél az áfa- illetve vámkezelési díjról, ezek megfizetéséről, ha a posta a küldeménnyel együtt megkapja az emailcímét és/vagy telefonszámát. Amennyiben nincs elérhetőség, akkor csak utánvéttel (azaz magasabb vámkezelési díjjal) kézbesíthető a küldemény. Ha az értesítést az ügyfél megkapja, akkor 48 órája van arra, hogy online fizessen, ennek eredménytelen lejárta után szintén utánvételes lesz a küldemény, azaz a kézbesítőnél vagy a postán fizethető meg személyesen az áfa és/vagy vámkezelési díj. Amennyiben ettől eltérőt tapasztal valaki, akkor kérik, hogy küldjön jelzést a Magyar Posta ügyfélszolgálatának.

Szintén vevői bejegyzésben láttuk, hogy egy összesen 13 dollár (mintegy 4000 forint) értékű rendelésre is vámot kellett fizetni. A posta lapunknak küldött válaszában azt írta, 150 euró érték alatt is élhet a vámkötelezettség, mert vannak olyan termékek (jövedéki termékek, azaz alkohol és dohány, valamint parfümök, kölnivizek), amelyek vásárlási értéküktől függetlenül vámkötelesek (kivéve ha ajándékba kaptuk ezeket). A rendelt két termék nem a vámköteles kategóriába tartozott, játék és fülbevaló volt. A bejegyzés szerint az ügyfél reklamált, így kiderült, hogy tévedés történt, vissza is kapta még aznap a beszedett összeget a postástól.