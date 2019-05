Átverésgyanús akciós hirdetés volt az Obi reklámújságjában

Olvasónk vette észre, hogy az Obi reklámújságjában áprilisban a Zebra tolóajtó egyik héten teljes áron került 44 990 forintba, aztán akciósan volt ugyanennyi, csak 49 990 forintról leárazva. Fotót is küldött a két hirdetésről.

Az Obi nem tagadta, hogy két egymás követő héten így hirdették a terméket, de álláspontjuk szerint nem trükköztek. Mindössze annyi történt, hogy az olvasónk által kiszúrt első akciós kiadványban a termék normál vételárát nem tüntették fel, csak a kedvezményeset, de a termék már akkor is akciós volt. Egyébként pedig a tolóajtó „normál” vételára már 2017 eleje óta 49 990 forint volt, hangsúlyozta az Obi.

Olvasónk a két hirdetést látva méltán hihette, hogy átverés volt az akció, az Obi viszont állítja, hogy nem. Hogy megvalósult-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, annak eldöntése a fogyasztóvédelmi szervek feladata. A bírság akár 500 millió forint is lehet.

Egy biztos, ha egy terméket akciósan hirdetnek, értékesítenek, az akciónak valósnak kell lennie – válaszolta megkeresésünkre a fogyasztóvédelemért felelős Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM). Ha a kereskedő a termék eredeti eladási árát tünteti fel akciósként, megtéveszti a vásárlókat. Hogy megvalósult-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat, azt a hatóságok egyedi eljárásban állapítják meg. A fogyasztóvédelem bekéri az értékesített termék korábbi árait, így győződik meg arról, valóban csökkent-e az ár, vagy csak a korábbi eladási árat hirdetik akciósként.

Látatlanban a konkrét ügyben nem foglalt állást sem az ITM, sem a Gazdasági és Versenyhivatal (GVH), de általánosságban azt írták, attól is függ, hogyan ítélik meg a kereskedő magatartását, hogy az egyes árakon milyen hosszú ideig árulta a terméket. Az ITM két példát hozott, mire gondoljunk:

A kedvezménynek mindig egy korábban huzamosabb ideig alkalmazott árhoz viszonyítva kell működnie a szabály szerint. A vállalkozásnak pedig fel kell tüntetnie, ha az egyébként jellemző árhoz képest megtakarítás, árengedményben érhető el. Ez utóbbit mulasztotta el az Obi az egyik héten.

Általánosságban akkor minősül tisztességtelennek a kereskedelmi gyakorlat, ha a fogyasztó nem akkora árkedvezményben részesül, amennyit meghirdettek, vagyis nem valósul meg az ígért megtakarítás. Szabálysértés merülhet fel például, ha:

A folyamatos akciózással kapcsolatban a versenyhivatal kiemelte, hogy ha huzamosabb ideig alkalmazzák az akciós árat, akkor az átminősülhet az áru jellemző árának. Praktikusan ez azt jelenti, hogy egy újabb akcióban a korábbi tartósan akciós árból kell kiindulnia a kereskedőnek, amikor árengedményt hirdet.

Így kell feltüntetnie a kereskedőnek az árat

A vásárló által ténylegesen fizetendő eladási árat, az egységárat és a szolgáltatás díját a vállalkozásnak egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és tisztán olvashatóan kell feltüntetnie, oly módon, hogy az ár az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazza (bruttó ár). Ezen felül az árat Magyarország törvényes fizetőeszközében kifejezve, a fizetőeszköz nemét (forint) vagy annak rövidítését (Ft) megjelölve kell feltüntetni. Két ár együttes feltüntetése esetén az alacsonyabb áron köteles értékesíteni a vállalkozás, még akkor is, ha a hibát elütés vagy hanyag táblakihelyezés okozta. Az árfeltüntetés szabályait a boltoknak, üzleteknek és webáruházaknak a hirdetéseikben, prospektusaikban és egyéb reklámanyagaikban is be kell tartaniuk.