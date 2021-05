Piszok drága lehet a nyaralás

Még csak most nyithattak ki a hazai szálláshelyek, de az már látszik, hogy a tavalyi szobaárak nem tarthatók. A nyári főszezonban akár 15-20 százalékos áremelkedés is lehet, mivel feljebb kúsztak az élelmiszerárak, a karbantartási szolgáltatásokat csak drágábban végzik el a szakemberek, és az új alkalmazottakat is csak magasabb fizetésért lehet visszacsábítani a turizmus-vendéglátásba – derül ki a Portfolio.hu összeállításából. És nagyon sokan akarnak majd nyaralni a tavalyi és idei lezárások után.

Persze a szállodák valahogyan vissza akarnak hozni valamennyit az elmúlt hónapok lezárása miatti bevételkiesésből, de arra is ügyelniük kell, ne legyenek túl drágák, hogy elriasszák a vendégeket.

Baldauf Csaba, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének alelnöke mondja azt, hogy 15-20 százalékos drágítás lesz. Az alelnök szerint komoly versenytársai lehetnek a belföldi szolgáltatóknak a görög, a horvát és a szlovén nyaralások.

Az eddig beérkezett foglalások alapján a Szállás.hu egyelőre 7 százalékos áremelést lát, de „nagyobb mértékű lehet a drágulás azoknál a szálláshelyeknél, amelyek az elmúlt időszak kényszerpihenőjét fejlesztéssel töltötték. A szolgáltatási extrák, a tavalyinál magasabb minőségű kínálat ezeknél a hoteleknél az árakban is megmutatkozhat. A kategóriát lépők jellemzően 20 százalékkal drágábban tudják kiadni szobáikat.”

Főként a vendégházak és panziók tulajdonosai a kivárásra játszanak, sokan még nem hirdették meg a nyári árakat, azt attól függően fogják alakítani, hogy mit tapasztalnak, mekkora a kereslet.

Budapesten más a helyzet, mert főként a külföldi turisták adják a szállodavendégek nagy részét, és amíg ők hiányoznak, a hotelekben a foglalások sok helyen értékelhetetlenül alacsony szinten mozognak.