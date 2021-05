Újra megbüntették a trükköző önkormányzatot, amely nem hagyta annyiban a bírságot

Budafok-Tétényben az útfelújítási projekt legnagyobb részét a városfejlesztési iroda vezetője volt cégtársának (egyúttal rokonának) a cége kapta.

Bő másfél éve, hogy felfigyeltünk egy 1,1 milliárd forintos egybeesésre. Budapest XXII. kerülete, Budafok-Tétény önkormányzata úgy halmozta el útépítési projektekkel a Nova Bau Hungary Kft.-t, hogy az önkormányzat városfejlesztési és -üzemeltetési irodájának vezetője és a nyertes cég ügyvezető-tulajdonosa régóta közelről ismerik egymást, több éven át cégtársak voltak, ráadásul rokoni kapcsolatban is állnak (a cégtulajdonos, Novák Zoltán Nándor az irodavezető, Wohner Zsolt felesége testvérének a fia). Az önkormányzat a 2019 őszi választások előtt beindított projektben ráadásul egy trükköt is bevetett, részekre bontotta a közel 40 útszakaszt érintő építkezési programot, így pedig egyenként nem érte el az építkezési projektek becsült értéke a 300 millió forintot, ezzel pedig lehetővé vált, hogy ne indulhasson bárki a versenyben, hanem csak kiválasztott cégeket hívjanak meg. Ez után nyerte el a legnagyobb összegben a munkákat a Nova Bau Hungary Kft.

A cég életében ez hatalmas megbízásnak számít, nem is csoda, hogy a 2019-es évet rekorddal zárta, a másfél milliárd forintos forgalomhoz közel 230 millió forintos adózott eredmény társult. Ebből 180 millió forintot ki is szedett osztalékként a cégtulajdonos. Tavaly pedig történetének második legjobb évét zárta a vállalat, bő 600 milliós árbevétel mellett 140 milliós profit jött össze. Ebből pedig 130 millió forintot vesz ki osztalékként Novák.

Cikkünk megjelenése után a Transparency International a Közbeszerzési Hatósághoz fordult, a folyamat végén aztán a Közbeszerzési Döntőbizottság is talált hibát az eljárásban. Határozatuk szerint az ajánlatkérő súlyos jogsértést követett el azzal, hogy

figyelmen kívül hagyta a közpénzekkel való felelős gazdálkodás egyik alapvető rendelkezésének számító részekre bontás tilalmát, és az ezzel szoros összefüggésben álló egybeszámítási kötelezettséget.

Ezért 3 millió forintos bírságot szabott ki az önkormányzatra. (A cégre nem.)

A fideszes polgármester, Karsay Ferenc vezette önkormányzat nem nyugodott bele a büntetésbe, fellebbezett, a bíróság pedig új eljárás lefolytatására utasította a Közbeszerzési Döntőbizottságot. Karsay a Facebook-oldalán is felemlegette, hogy korábban ellenzéki sivalkodás zajlott az ügyben.

Csakhogy a megismételt eljárásban a Közbeszerzési Döntőbizottság újra megbüntette az önkormányzatot, lényegében hasonló indoklással, mint az első eljárásban. Igaz, ezúttal 2 millió forintos bírságot szabott ki az önkormányzatra.

Megkerestük a városvezetést, elfogadja-e a határozatot, azt válaszolták, ezt a döntést sem hagyják annyiban, ám a bíróság még nem hozott ítéletet.

Mindenesetre az önkormányzatot nemrég egy másik közbeszerzésnél is megbüntették. 2020 őszén írt ki pályázatot a kerület, hogy a polgármesteri hivatalba és más önkormányzati intézményekhez recepcióst, portást találjanak. A nyertesként kihirdetett cég ajánlatát azonban a második legjobb ajánlatot benyújtó vállalkozás megtámadta, az önkormányzat pedig elfogadta az érvelést, mondván, a nyertesként kihozott cég pályázata mégis érvénytelen. Ezután a harmadik legjobb pályázatot benyújtó cég is panaszt nyújtott be, mivel szerintük az újonnan befutott cég pályázata sem megfelelő. Az önkormányzat elutasította a panaszt, de ez az ügy is a közbeszerzési hatóság elé került. A döntőbizottság helyt adott a panasznak, és megállapította, hogy az önkormányzat nem megfelelően vizsgálta meg az ajánlatokat, és ezzel megsértette a közbeszerzési törvényt. A mulasztás miatt 2 millió forint bírságra, továbbá 438 ezer forint eljárási költség megfizetésére kötelezte az önkormányzatot – olvasható a kerületi ellenzék Facebook-bejegyzésében.

„Kiábrándító, hogy miközben a közbeszerzéseket felügyelő bizottság tagjai sok százezres fizetéseket visznek haza, újabb anyagi kár éri az önkormányzatot” – írta saját oldalán Tóth Endre, a Momentum elnökségi tagja, a kerület önkormányzati képviselője. Ezzel arra utalt Tóth, hogy a közbeszerzési bizottságban két olyan tag képviseli papíron az ellenzéket, akik ugyan az ellenzéki szövetség tagjaiként jutottak mandátumhoz, az önkormányzati választások után mégis átálltak a kormányoldalhoz, ezért az ellenzéki oldalon árulóknak tartják őket.