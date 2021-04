Egyre több eladót keresnek az élelmiszerláncok

Az élelmiszerláncok többsége újabban több boltos eladót keres, mint az elmúlt hónapokban, és várható, hogy ezek a számok növekedni fognak – írta a Blokkk.com annak apropóján, hogy április 7-től újra kinyithattak az iparcikkes boltok is. A szolgáltatások nyitása, a hosszabb nyitvatartás, a várható vendéglőstart, és az európai üzletek nyitása miatt is írja a szakportál, hogy van mitől félni, mert visszacsordogálhat az átszivárgott eladóhad oda, ahonnan jött.

A céges honlapok adataira hivatkozva azt is közlik, hogy melyik boltlánc hány embert (eladót, pénztárost, árufeltöltőt) keres éppen. A Lidl oldalán volt a legtöbb meghirdetett állás áprilisban, 106 darab, aztán következett a Penny (61 pozíció) és az Alddi (50 állás), de kersnek embert a Sparba, az Auchanba és a Tescóba is. Januárban még ennél kevesebb dolgozót kerestek a láncok,

Az iparcikkes boltoknál egyelőre még kevesebb eladót keresnek. Ennek egyik oka a szakportál szerint, hogy egy éve csökken folyamatosan a piacuk, és a boltzárak alaposan megtépték őket. Számos bolt nem is tudott újra kinyitni. Akik igen, azoknak pedig nem is nagyon kellett állást hirdetniük, akadt jelentkező e nélkül is.

A honi statisztika szerint 2021 januárjában 146 ezer eladó, pénztáros, árufeltöltő dolgozott a boltokban a legalább öt fős vállalkozásoknál. Ez kétezer fővel kisebb volt a decemberinél és másfélezerrel nagyobb a 2020-as átlagnál.