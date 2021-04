A Mészáros Csoport beszállt a hulladékbizniszbe, és már dőlnek a milliárdok

Egy éve szippantotta be a Mészáros Csoport az ipari hulladék-kezelő bizniszben meghatározó Envirotis Holding Zrt.-t, és most gyors egymásutánban két nagy állami megrendelés is leesett a cégnek. Pontosabban az Envirotis Holding egyik leányvállalata, a Terra-Log Mélyépítő Kft. dolgozhat összesen nettó 24 milliárd forintért a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV), illetve az ugyancsak állami Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. által meghirdetett projekten – derül ki az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben közzétett összegzésből.

A feladat

a volt Peremartoni Vegyipari Vállalat területén lévő iszaptároló kazetták kármentesítése 7,9 milliárd forintért,

illetve a Gyöngyösoroszi Ércbánya-bezárás VI. üteme 16 milliárd forintért.

Mindkét közbeszerzésnél ugyanaz a lebonyolító szervezet, az állami megbízásokkal jól ellátott Nagy és Kiss Ügyvédi Iroda, és közös bennük az is, hogy a környezeti kárelhárítást uniós támogatással finanszírozzák.

Ami a Peremartoni Vegyipari Vállalat hagyatékát illeti, a kármentesítendő területen lévő hat tározóból ki kell termelni a jelentős részben veszélyes hulladéknak számító iszapot, majd elszállítani, ártalmatlanítani vagy hasznosítani. Ugyanez a teendő a szennyezett talajjal, és a projekt része a területrendezés, növényesítés is.

Az MNV felhívására a Terra-Log mellett két másik cég jelentkezett, de a Békés Drén Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Kft. alulmaradt, mert a szennyezett iszap illetve talaj kisebb arányú hasznosítását ajánlotta, a szentendrei székhelyű Green Collect Kft. ajánlatát pedig érvénytelenné nyilvánították.

A Terra-Log nem egymagában végzi a berhidai kármentesítést, két alvállalkozót jelölt meg a Mészáros Csoportból: saját tulajdonosát, az Envirotis Holding Zrt.-t, illetve annak egyik leánycégét, a Tatai Környezetvédelmi Zrt.-t. Az Envirotisban, amint azt hivatalosan tavaly áprilisban bejelentették a Gazdasági Versenyhivatalnak, a Mészáros Csoporthoz tartozó Status Next Környezetvédelmi Magántőkealap szerzett egyedüli irányítást.

A nagyobbik megrendelésért,

a gyöngyösoroszi ércbánya bezárásához kapcsolódó 16 milliárdos munkáért nem kellett öldöklő versenyt vívnia a Terra-Lognak, övé volt az „egyetlen, egyben a (… )legjobb ár-érték arányt megjelenítő érvényes ajánlat”.

A bő 16 milliárd forintos vállalási árért komplex bányabezárási, a tájrendezési, kármentesítési és kapcsolódó monitoring feladatokat kell elvégezni. Beleértve az érces meddőhányók felszámolását, a nehézfémekkel szennyezett vízfolyások és öntésterületek kármentesítését, és a nehézfém tartalmú meddők, iszapok hosszú távra szóló biztonságos elszigetelését. A gyöngyösoroszi bányabezárás munkálatain alvállalkozóként a pécsi Geo-Faber Zrt. mellett a Mészáros Csoporthoz tartozó WasteVital Trans Kft.-t nevezték meg.

A Terra-Log minden bizonnyal csúcsot fog dönteni, legalábbis az elmúlt években a 16 milliárdos vállalási ár közelében sem volt a bevétele. 2019-ben 890 millió forint árbevételt és 290 millió forint veszteséget mutatott ki a könyveiben, 2015 és 2018 között minden évben nyereséges volt, a forgalma 2,6-4,6 milliárd forint között alakult, a csúcsévben, 2016-ban adózás után 413 millió profitot ért el.