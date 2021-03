Kiakadt a MKOE: ki fogja intézni a bértámogatásokat, ha a könyvelőirodákat bezárják?

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) Facebook-posztjában arról ír, hogy nem állhat le a bértámogatási ügyintézés, ezért a könyvelőirodáknak nyitva kellene maradniuk.

„A kormány eddig sem akarta észlelni, hogy a járványügyi intézkedésekhez rendszerint súlyos adminisztrációs teher társult. Az ügyintézés nagy részét egyéni könyvelők és könyvelőirodák végezték az elmúlt évben is. Jelen állás szerint a könyvelőirodáknak 2021.03.08-tól azonban be kell zárkózniuk a külvilág elől, de a rendeletből az is következik, hogy még az egyéni könyvelők, bérszámfejtők se fogadhatnak ügyfelet” – áll a posztban, ami szerint a bértámogatások ügyintézéséhez még mindig szükség lehet személyes ügyintézésre, „akkor is, ha azt a kormány eddig se és most se észlelte”.

Sajnos a kormány nem alkotott olyan szabályozást se, amivel automatizálható lenne a bértámogatás, ráadásul kormányhivatalonként eltérő bürokratikus igényeket kell kiszolgálni

– teszi hozzá a MKOE, kiemelve: ha az ügyfél nem rendelkezik infrastruktúrával és az aláírásokat a könyvelőnél végezték el, akkor ha nem léphetnek be a könyvelőirodákba, akkor ez a lehetőség most megszűnik. A rendeletet pedig nem akarja megsérteni, se az ügyfél, se a könyvelőiroda, akkor sem, ha a könyvelőirodába való belépést senki se fogja ellenőrizni, teszik hozzá.

A poszt szerint a kormányrendelet nem használ egzakt fogalmakat. „Kivételként szerepel az ügyvédi iroda, ami ezek szerint nem tartozik bele az «épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás» körébe. Ebből egyenesen következik, hogy a könyvelőirodákra – kivétel hiányában – vonatkozik az ügyfélfogadási tilalom és oda ügyfelek, más vállalkozók – például informatikai szakemberek – nem léphetnek be”.

Az MKOE követeli, hogy

a számviteli, adózási tevékenységek érdekében való ügyfélfogadás ne legyen tiltott, illetve a könyvelőirodáknak ne kelljen bezárnia.