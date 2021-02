Nem minden banknál adják mától az új, államilag támogatott otthonfelújítási kölcsönt

A bankok visszajelzései alapján jelentős volt az előzetes érdeklődés az otthonfelújítási támogatáshoz igényelhető új, kedvezményes kamatozású lakásfelújítási kölcsönre. Leghamarabb február elsejétől lehet befogadni az igényléseket, egyelőre a bankok egy részénél van erre lehetőség, a többiek a következő napokban, hetekben szállnak be az üzletbe.

Rohamozzák már a bankokat a kuncsaftok a február elsejétől ígért kedvezményes hitelért, amit a vissza nem térítendő lakásfelújítási támogatások mellé hirdettek meg. Az államilag támogatott otthonfelújítási kölcsönre azért lehet szükség, mert a vissza nem térítendő otthonfelújítási támogatást utólag, a számlák bemutatása alapján folyósítja a Magyar Államkincstár (MÁK), önerő híján tehát jól jöhet az új, február 1-jétől igényelhető hitel azoknak, akik állami támogatással újítanák fel a lakásukat.

A vissza nem térítendő állami támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50 százaléka, de legfeljebb 3 millió forint lehet, a támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50 százalékos arányban kell, hogy szerepeljen. Arról, hogyan lehet maximalizálni a támogatási összeget, ebben a cikkünkben írtunk:

Ha kölcsönt is vesz fel a lakásfelújító, akkor az otthonfelújítási támogatás MÁK által kiutalt összegét a bank a kölcsön előtörlesztésére fordítja, automatikusan és díjmentesen, a beérkezéstől számított 4 napon belül.

Az államilag támogatott otthonfelújítási kölcsön főbb jellemzői:

jelzáloghitel,

maximum 6 millió forint lehet,

legfeljebb 10 éves futamidővel,

évi 3 százalékos kamattal (10 évig szóló állami kamattámogatás mellett, ha megvalósul a felújítás).

A hitel igényléséhez legalább 1 éves munkaviszonnyal (vagy felsőoktatási jogviszonnyal, gyeddel) és minimum havi nettó 100 ezer forintos igazolt jövedelemmel kell rendelkezni. Házastársak, élettársak, és egyedülállók is igényelhetik.

Az otthonfelújítási hitelt az igénylők csak egyszer vehetik igénybe. A banki hitelbírálat eredményétől függ, hogy megkapják-e a hitelt.

A hitelkérelmeket február elsejétől fogadhatják be a pénzintézetek, de jó pár bank már ezt megelőzően felkínálta az ügyfeleknek a regisztráció lehetőségét.

Ahol már elérhető, és ahol még nem

Körkérdésünkre a Gránit Bank és a K&H válaszolta azt, hogy náluk már február elsejétől elérhető az új hitel, az OTP azt írta, várhatóan február elsejétől kínálják, cikkünk megjelenésekor is ez szerepelt a weboldalukon. Az UniCredit Banknál a tervek szerint február második felétől startolnak, a Budapest Bank pedig március elsejétől tervezi a bevezetést. Az MKB nem írt pontos időpontot, csak hogy mindenképpen lesz náluk is. Hozzátették, ezen felül egyéb alternatív termékkonstrukciókkal is támogatják a felújításokat, és ahogy a banki weboldalakat nézegettük, ez más hitelezőknél is jellemző.

Nem válaszolt az az Erste, a honlapján is csak azt jelzik, hogy elérhető lesz náluk az államilag támogatott lakásfelújítási hitel, de hogy mikor, azt nem. A Takarékbank felületén februárt írtak és a Raiffeisennél is megjelent hétfőre az új kamattámogatott kölcsön igényléséhez a tájékoztatás.

Futamidő, thm, törlesztőrészlet, költségek

A bankok többsége 10 éves futamidőt ír, az UniCreditnél a hitelt minimum 4, maximum 10 éves futamidővel kínálják majd. Kiemelték, hogy a bankok a saját működésükből származó költséget e hitelnél nem számíthatnak fel. Megjegyezték továbbá, hogy a közjegyzői díjat a közjegyzőnek kell fizetni, így az nem banki költség.

Az OTP oldaláról kiderül, náluk 500 ezer forint és 6 millió forint között lehet a hitelt igényelni, 6-10 éves futamidőre. A Gránit Bank a kölcsönt 10 éves futamidőre 5 éves kamatperiódussal, fix kamatozással nyújtja. Náluk várhatóan a kezdeti költségek nagy részét nem számítják majd fel.

A kamat ahogy írtuk, maximum 3 százalékos lehet az új, állami támogatott lakásfelújítási kölcsönnél, erre álltak be a pénzintézetek. A thm-eknél azonban látni némi eltérést, így a Gránit oldalán 3,21 százalék szerepel, a Budapest Banknál 3,18 százalék, az Ersténél 3,55 százalék.

Hatmillió forintos hitel mellett a törlesztőrészlet Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter szombati közlése szerint havi 58 ezer forint lesz, és ha valaki ehhez megkapja a maximális 3 millió forintos vissza nem térítendő támogatást, akkor a törlesztő felét kell majd csak tovább fizetnie.

Arra a kérdésünkre, vajon előnyt jelent-e, ha a bank saját ügyfele kéri a kölcsönt, egyedül az UniCredit válaszolt igennel. Hozzátették, náluk a meglévő megbízható ügyfélkapcsolat jelenthet előnyt.

Kérdeztük azt is, mennyi időbe telhet, amíg folyósítja a bank a hitelt. Az UniCredit és a Budapest Bank azt írta, a piaci jelzáloghitelek igénylésének átfutási idejével kalkulálhatnak az érdeklődők. A Budapest Bank hozzátette, ez körülbelül 3-6 hetet jelenthet. A Gránitnál a kölcsönkérelem benyújtásához szükséges összes ügyféldokumentum hiánytalan befogadásától számított 10 napon belül kerülhet sor a szerződéskötésre, a folyósítás pedig utána akár 2 napon belül megtörténhet, a náluk vezetett bankszámlára.

Ami még fontos lehet

Célszerű átgondolni és mérlegelni, hogy milyen felújítási munkálatokat szeretne az ügyfél elvégezni, mert a támogatást csak egyszer lehet igénybe venni – hívta fel a figyelmünket az MKB lakossági üzletfejlesztés főosztályvezetője, Mag Mihály.

A Budapest Bank szerint az államilag támogatott otthonfelújítási hitel előnye, hogy a kamat a teljes futamidőre 10 százalékos, illetve hogy a megkapott otthonteremtési támogatást díjmentesen lehet előtörleszteni. Hátránya, hogy teljesíteni kell a használt lakásra vonatkozó csok-rendeletben kikötött és előírt dokumentációs és személyi feltételeket.

A K&H-nál arra számítanak, hogy a nagyobb összegű otthonfelújításhoz várhatóan a 3 százalékos kamatozású kamattámogatott felújítási hitelt fogják az ügyfelek előnyben részesíteni, amennyiben elő szeretnék törleszteni a hitelt a támogatás összegével. Ha hosszabb futamidőben gondolkodik az ügyfél, akkor szintén a felújítási célú lakáshitel lehet a megfelelő a számára. Kisebb összegű felújításokhoz inkább a személyi kölcsön lehet ideális szerintük, különösen ha az ügyfél nem szeretne előtörleszteni.

A Gránit Bank kiemelte, az otthonfelújítási kamattámogatott kölcsönnél is lehetővé teszik, hogy az igénylők digitálisan nyújtsák be kölcsönkérelmüket és az ahhoz kapcsolódó egyéb dokumentumokat, továbbá folyamatos kapcsolattartást biztosítanak videóbankon, telefonon és e-mailen keresztül, hogy az igénylőknek csupán a szerződéskötéshez kelljen felkeresniük a bankfiókot. Extra kedvezmény náluk, hogy aki március 31-ig benyújtja hiteligénylését az államilag támogatott otthonfelújítási kölcsönre, az 20 ezer forint díjjóváírást kaphat a bankjuknál vezetett folyószámlájára. Webes online kalkulátort is indítanak néhány napon belül, ami itt lesz elérhető.