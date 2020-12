A NYUSZET az Idősek Tanácsán keresztül kért azonnali segítséget a kisnyugdíjasoknak

Írtak a nyugdíjasok az Idősek Tanácsa tagjainak, hogy megkérjék őket, „beszélgessenek” a korosztály képviselőivel a nyugdíjasok ügyeiről, problémáiról és azok lehetséges megoldásairól. Az akció nem véletlen, ugyanis az Idősek Tanácsával rendszeresen egyeztet a kormány, időnként személyesen Orbán Viktor is. Legutóbb Novák Katalin tárgyalt velük a vásárlási idősávval kapcsolatban, és javaslatukra vissza is vonták azt.

Hasonló sikerekről nem tud beszámolni a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET), akik hét nagy nyugdíjas érdekképviselet összesen mintegy 300 ezer tagja nevében írt levelükben ismét jelezték, számos kidolgozott konkrét javaslattal segítenék az Idősek Tanács munkáját és döntéseit annak érdekében, hogy a jövőben az eddiginél hatékonyabb „idősügyi” intézkedéseket hozhasson a kormány.

A NYUSZET az ünnepek előtt ismét kiemelten szorgalmazza, hogy

kapjanak azonnali egyszeri 50 ezer forintos juttatást a havonta 150 ezer forint alatti juttatásból élők,

és ennél többet – „kiemelt összeget” – az a mintegy másfél millió idős ember, aki 100 ezer forintnál is kevesebb jövedelemből él.

A szervezet leszögezi: a 2021-re tervezett 3 százalékos nyugdíjemelést csak akkor tartja elfogadhatónak, ha legalább 5 ezer forintot kapnak azok a kisnyugdíjasok is, akiknek a 3 százalék ennél kevesebbet jelentene.

Nyílt levelükben a nyugdíjasok felkérik az Idősek Tanács tagjait, érjék el a kormánynál, hogy a végtelenül nehéz, áldozatos munkát végző szociális ágazatban dolgozók is kapjanak egyszeri 500 ezer forintos juttatást.

Azt is hangsúlyozzák, hogy mindkét érdekképviselet egy hajóban evez.

A NYUSZET levelében kitér arra is, hogy már több alkalommal tettek javaslatokat (az Idősek Tanácsának is) időskorú honfitársaik gazdasági, szociális és egészségügyi gondjainak enyhítése érdekében, azonban érdemi válaszokat nem kaptak.

Mivel a járványhelyzet tovább rontotta a társadalom számos csoportjának, köztük az időseknek a helyzetét, továbbá látva az Idősek Tanácsa aktivitását az idősek által követelt, majd rövid időn belül felfüggesztett vásárlási idősávok ügyében, a NYUSZET felajánlotta együttműködését a fentebb felsorolt, reményeik szerint az Idősek Tanácsa számára is fontosnak ítélt probléma legalább részleges megoldása érdekében.

Bizonyosak abban, hogy az Idősek Tanácsa tagjai is tisztában vannak vele, hogy napjainkban az amúgy is nehéz sorsú kisnyugdíjasok, egyedülállók, betegséggel és ellátatlansággal küszködők a COVID járvány, valamint az elszabaduló élelmiszerárak következtében az eddigieknél is nyomorultabb körülményeket kénytelenek elszenvedni.

Bíznak benne, hogy ha az Idősek Tanácsa elfogadja a fentiekben felsorolt javaslatokat, az utóbbi idők sikeres tevékenységéhez hasonlóan e téren is eredményeket érhet el a kormánynál.