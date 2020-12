Az új MÁV-menetrend bekavar a borsodiaknak

A székesfehérvári helyi bérletek egy részét ezentúl a MÁV appból is meg lehet majd venni

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mérán lakó olvasónk keresett meg azzal, milyen rosszul érinti őket a december 13-tól érvényes vonatmenetrend-változás. A Hidasnémeti-Miskolc vonalon jelenleg 15-15 személyvonat közlekedik oda és vissza, amelyek minden állomáson megállnak, és van még 2 pár IC, Budapest és Kassa között, ami a kisebb településeken nem áll meg. A menetrend december 13-tól úgy módosul, hogy oda és vissza is csak 12 személyvonat lesz, és mellé 7 pár IC, ami szintén nem áll meg a kistelepüléseken. Vagyis a kisállomásokon, szám szerint hét helyen (Felsőzsolca, Onga, Szikszó, Aszaló, Csobád, Méra, Hernádszurdok) ritkábban állnak majd meg a vonatok.

Bajos lesz hazaérni a munkából, iskolából

Mit jelent ez az ott élőknek, például a méraiaknak (a legutóbbi népszámlálás szerint 1700-an lakják a települést), akik közül jó páran Miskolcra járnak be dolgozni, tanulni? A befelé kimaradó 16.20-as és 18.20-as vonat talán nem forgatja fel különösebben az életüket. De az már igen, hogy Miskolcról hazafelé 13.42 és 19.42 között csak kétóránként járnak majd a vonatok, míg most óránként. Így ha valaki négyig dolgozik, akkor csak a 17.42-es vonattal tud majd hazamenni, ha pedig hatig, akkor csak a 19.42-essel. Vagyis egy órácskát minden nap várnia kell.

Ugyan buszközlekedés van, meg lesz is, de gyakran átszállással, és hosszabb menetidővel, mint amennyi a vonaté.

Olvasónk szerint pedig Miskolc Tiszai pályaudvarról jobb a városon belüli közlekedés, mint a Búza térről, ahol a buszvégállomás van. Úgy véli, járható lenne az is, ha Méra és Encs között gyakrabban lenne vonat, mert akkor Encsen lenne kapcsolat az IC-hez. Hely- és pótjegyet a Miskolc-Hidasnémeti szakaszon nem kell venni, szóval ez pluszköltséget nem okozna.

A MÁV az új menetrenddel kapcsolatos kommunikációjában azt emelte ki, hogy Budapest és Borsod-Abaúj-Zemplén megye között az InterCity-hálózat fejlesztésével jelentősen javulnak az eljutási lehetőségek. Az új Hernád InterCity vonatok kétóránként biztosítanak kapcsolatot Budapest és Kassa (Hidasnémeti) között, Miskolc, Szikszó, Encs, Hidasnémeti érintésével. Arról azonban nem tettek említést, hogy cserébe hány településen marad ki pár vonat.

Az egyébként, amelyre olvasónk panaszkodik, beleillik az elmúlt pár évben tapasztalt vonatritkítás sorába, amelynél a kistelepülésen élők életét nehezíti meg az állami vasúttársaság.

Kerestük az ügyben az ITM-es és a MÁV-ot is, de nem érkezett tőlük válasz. Méra polgármestere pedig nem kívánt nyilatkozni.

A Miskolc-Ózd vonalon hat állomás esik ki teljesen

Új menetrend lép életbe a Miskolc-Ózd vasútvonalon is – a vonatok az autóbuszhálózat átalakításával szinkronban gyorsított megállási rend szerint fognak közlekedni, 13 perccel gyorsabb menetidővel. A MÁV arra nem tért ki közleményében, hogy ezt a 13 percet hogyan fogják megspórolni. Eláruljuk: úgy, hogy számos helyen nem áll meg a vonat.

Jelenleg napi 9-9 (Szirmabesenyő kivételével) minden állomáson megálló személyvonat jár Miskolc és Ózd között, oda-vissza. December 13-tól azonban lesz 6 olyan állomás (Sajókeresztúr, Sajóecseg, Sajószentpéter-Piactér, Berente, Pogonyipuszta, Bánrévei Vízmű, Sajónémeti), ahol egyik vonat sem áll meg, valamint 3 olyan, ahol egy hajnali és egy késő esti vonat marad csak (Sajókaza, Vadna, Dubcsány). Busz ezekről a településekről is jár, és fog is járni Miskolcra, Ózdra, esetenként a vasútállomásokat is érintve, nem ritkán átszállással, és a vonatnál szintén hosszabb a menetidővel.