További elbocsátások jönnek

A magyar kis- és középvállalkozások csaknem 10 százaléka biztosnak tartja, hogy a járvány második hullámában szükség lesz elbocsátásokra, további 24 százalékuk nem tartja kizártnak, hogy ilyen lépésre kényszerül – derül ki a MiniCRM felméréséből. A válaszadók 8 százaléka állítja, hogy cége legfeljebb egy hónapig bírja ki a komolyabb lezárásokat. Az adatok azt mutatják, a digitalizáció és az ügyfélkezelés automatizációja növeli a válságállóságot, és a fejlesztést az állam is támogatja.

A szerdán életbe lépett korlátozások fájdalmasak a cégeknek, a felmérés szerint a kkv-k 8 százaléka legfeljebb egy hónapot bír ki ilyen helyzetben. „Tavasszal egy hónap után már fokozatosan lazítani lehetett a korlátozásokon, de most a járványnak egy egészen más szakaszában tartunk. Éppen ezért aggasztó, hogy a megkérdezett cégek további 33 százaléka véli úgy, hogy 2-3 hónapnál nem bírná tovább a szigorú korlátozásokat” – mondja Leskó Norbert, vállalkozás szakértő, a MiniCRM igazgatója.

A második hullám hatásait már szeptemberben is megérezte a gazdaság. A határzár elzárta a külföldi turistákat Budapest elől, a szezon vége pedig visszavetette a belföldi turizmust, aminek aktivitása a közhiedelemmel ellentétben nyáron sem érte el a tavalyi szintet. Eközben a vállalkozások elhalasztják a beruházásokat, a lakosság pedig csökkenti a fogyasztását. Ennek megfelelően már szeptemberben is csökkent a foglalkoztatottak száma, pedig a járvány felfutása csak azután indult be igazán.

Az ijesztő képet némiképp árnyalja, hogy a nagyobb cégek jellemzően optimistábbak a kisebbeknél, így az elbocsátási hullám talán kevesebb munkavállalót érint. A legalább 50 főt foglalkoztató cégeknek csak alig több mint 10 százaléka számolt be jelentős tavaszi árbevétel csökkenésről, a legfeljebb 10 főt foglalkoztatók körében viszont ez az arány 46 százalék.

A tavaszi korlátozások után az összes válaszadó 19 százalékának szinten maradt az árbevétele, 17 százalékuké pedig még nőtt is. Azok körében azonban, akik csökkenésről számoltak be (64 százalék), sokan (53 százalék) vannak azok, akiknél az árbevétel októberre sem állt vissza a járvány előtti szintre. Hogy mennyire nehéz a tervezés ezekben az időkben, azt jól mutatja, hogy ezeknek a cégeknek csaknem háromnegyede korábban azzal számolt, hogy őszre már hozni tudja a korábbi értékesítési szintet.

A vállalkozások 43 százaléka állította, hogy teljes mértékben tud távmunkában dolgozni, 39 százalékuk részben képes erre, 19 százalékuk viszont egyáltalán nem. „Problémát jelent ugyanakkor, hogy a távmunkában dolgozó cégek vezetői nem elégedettek a távmunka eredményességével. A cégvezetőknek csak egyötöde elégedett a távmunkával, 25 százalékuk tartja úgy, hogy ilyen körülmények között nem megy a csapatmunka, és 23 százalékuk gondolja, hogy távmunkában nehézkes a feladatmenedzsment.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: MTI/Mónus Márton