Nagy a baj a vendéglátásban, karácsonyra és szilveszterre tervezni sem tudnak

A koronavírus-járvány második hulláma miatt csak remélni lehet, hogy az utolsó pillanatban még beindulhatnak az ünnepi időszakra szóló foglalások – mondta a Világgazdaságnak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Ismét hotelek, éttermek zárnak be, mert nem jönnek a turisták

A szállodaszövetség elnöke szerint az otthon maradó külföldiek, a következő hetekre és hónapokra vonatkozó előfoglalások elmaradása miatt ismét több hotel vált üzemszünetre, és nemcsak Budapesten, hanem a Balatonnál is. A fővárosban ismét bezár több olyan étterem, amely külföldi vendégek nélkül nem tud megélni, és nem akarja vagy nem tudja tovább finanszírozni az üresen is költséges nyitva tartást.

Eddig legalább a szobaárak mélyrepülését sikerült elkerülni, az árakat nincs értelme csökkenteni. Ugyanakkor veszélyes tendenciát sejtet szerinte, hogy megjelentek azok az észszerűtlenül alacsony árajánlatok, amelyekkel az év végi vendéghiány ellen próbálnak tenni a vidéki és a budapesti hotelek.

Csak a remény maradt, hogy ha nem romlik a helyzet, és nem lesz szükség további korlátozó intézkedésekre, még beindulhatnak a foglalások az ünnepi időszakra – szögezte le Flesch Tamás. (MTI)

Az ATV-nek adott nyilatkozatában az elnök azt is elmondta, akár 150 ezren is lehetnek azok az ágazatban dolgozók, akik a járványhelyzet miatt más munkát kerestek, így az újraindulás is kihívást jelent majd. A Blokkk.com cikke szerint októberben negyedével esett vissza a vendéglátás.

Parragh László szerint jöhet még ennél rosszabb is a járvány miatt a vendéglátókra:

Kiemelt kép: Farkas Norbert / 24.hu