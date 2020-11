Raiffeisen: a vártnál nagyobb lehet a magyar gazdaság visszaesése

A Raiffeisen elemzői a korábbi 5 százalékról 6,5 százalékra rontották a magyar gazdaság idei visszaesésére vonatkozó előrejelzésüket a koronavírus-járvány második hullámának gazdaságra gyakorolt hatása miatt – mondta Török Zoltán a bank vezető elemzője csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Hozzátette, hogy bár jövőre már 4 százalékos emelkedéssel számolnak, a magyar gazdaság csak 2022-re áll majd vissza a koronavírus okozta válság előtti szintre.

Török Zoltán szerint a Magyar Nemzeti Bank számára most az alacsony kamat fontosabb mint a forint stabilitása, mindez pedig azt jelenti, hogy a következő időszakban a forint akár tovább is gyengülhet. A vezető elemző kedvezőnek értékelte a koronavírus-járvány első hullámában a kormány által hozott korlátozó és gazdaságvédelmi intézkedéseket. Ugyanakkor megjegyezte, hogy most a járvány második hullámában is „égető szüksége van” a gazdaságnak egy nagy gazdaságvédelmi akciótervre.

Török Zoltán úgy látja, hogy a gazdaságpolitika a jövedelemkiesést, a vállalati csődök elkerülését egyelőre nem orvosolja, pedig fontos lenne az elhúzódó recesszió miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások, főként kisvállalkozások és magánszemélyek direkt támogatása. (MTI)