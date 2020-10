Te tudod, hogy mi történik a pénzeddel a bankban?

Ma már természetes, hogy bankszámlánk van, de azt már kevésbé tudjuk, hogyan működik a banküzem és mire lehet használni a bankszámlánkat.

Szinte természetesnek vesszük, hogy bankszámlánk van. Arra érkezik a fizetésünk, családi pótlék, a nyugdíjasoknak a legtöbb esetben már oda jön a járandóságuk, ha meg vállalkozók vagyunk, a vállalkozói számlára érkezik az eladott áru vagy a nyújtott szolgáltatás ellenértéke. Van, aki lényegében csak arra használja a bankszámlán levő pénzt, hogy abból fizesse a rezsit és más kiadásait. De ennél jóval több mindent tudunk csinálni a bankszámlánkkal. Sok kicsi sokra megy alapon le lehet kötni a megtakarítást, ha nincs szükségünk valamekkora pénzre a havi kiadásaink fedezésén felül. Erre a bankok általában rendelkeznek digitális megoldással, sőt van, ahol a kártyás fizetéseink után „visszajáró” aprót tehetjük félre, így a megtakarításaink – ugyan csak apránként, de – észrevétlenül gyarapodnak.

Napjainkra gyakorlatilag a pénzügyeink maguktól intéződnek. Ehhez csoportos beszedési megbízásokat tudunk beállítani, így nem kell minden hónapban bíbelődni a közüzemi számlák befizetésével – pláne nem kell a postán sorba állni, ez különösen most, a járvány második hulláma idején több szempontból is hasznos, időt is spórolunk, és az egészségünkre is vigyázunk. A bankszámlához tartozó bankkártyával könnyen vásárolhatunk online – ezt egyre többen és egyre gyakrabban teszik. Nemcsak kényelmes, és időt tudunk vele spórolni, hanem – megint csak a pandémiás helyzet miatt , nem kell tucat ember keze által megfogdosott bankjegyeket hordozni – és nem kell tömegbe menni, amikor vásárolunk legyen szó élelmiszerről, ruháról, elektronikai eszközről, játékról, és a sort még lehetne folytatni. A bankoknál számos pontgyűjtő rendszer működik, amivel különböző kedvezményekhez juthatunk hozzá, például egy általunk választott civil szervezetet támogathatunk a bankkártyával elköltött összeg egy részével a bankunk pénzéből.

A hiteltörlesztési moratórium év végéig mindenkit megillet, jövőre pedig fél éven át több mint egymillió ember részére hosszabbítják meg ezt a könnyítést. A hiteltörlesztési moratóriumból azonban bármikor ki lehet lépni, ennek módját pedig megtalálod a bankod honlapján.

Korábban, aki bankszámlát kívánt nyitni, annak be kellett mennie a bankfiókba. Manapság azonban már lehet otthonról, online is kezdeményezni a szerződéskötést, videobankon keresztül. Az adatainkat, okmányaink érvényességét, valódiságát így is le tudja ellenőrizni a bank. Így minek utaznánk és töltenénk el időt egy bankfiókban egy olyan dologért, amelyet kényelmesen is meg tudunk oldani? A bankszámlaváltás nagy macerának tűnhet, de az új bankunk többnyire szívesen elintézi helyettünk a „piszkos munkát”, és segít a csoportos megbízásaink áthozatalában is. Ilyenkor a bank szellemisége mellett természetesen érdemes lehet mérlegelni a számlavezetés díjait is, mert akár egészen meglepő számokra is bukkanhatunk. Van például, ahol a lakossági számlavezetés becsületkassza alapon működik, azaz mi határozhatjuk meg szabadon, hogy mennyit fizetünk érte.

A körülöttünk lévő világ javarészt hitelekből épül, amelyet a bankok ügyfeleik megtakarításaiból finanszíroznak.

Amikor a betétes átadja megtakarításait egy hagyományos kereskedelmi banknak, lemond a pénzével kapcsolatos számos felelősségteljes döntésről, cserébe pedig kizárólag azt az ígéretet kapja, hogy bankja kamatostól fizeti számára vissza a betétben elhelyezett összeget.

Így kap lakáshitelt egy új ingatlanba költöző család, vagy így tudja kölcsön segítségével fejleszteni az üzletét egy kisvállalkozó, vagy tud új gyártósort venni és lesz nagyobb csarnoka egy nagyvállalatnak, hogy még több vásárlóját tudja kiszolgálni. Leegyszerűsítve ez a banküzem működése. Úgy tűnhet, hogy a bank arra fordítja a pénzünket, amire szeretné és ami megtérül, nincs ebbe beleszólásunk. Mennyivel jobb érzés lenne, ha tudnánk, hogy nem segít a bank a mi pénzünk révén például egy dohánygyárnak vagy erősen környezetszennyező technológiával dolgozó vállalatnak, és hogy inkább a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatását végző szervezetnek, vagy tehetséggondozással foglalkozó iskolát működtető intézménynek ad kölcsön.

MagNet – a magyar közösségi bank Remek a tudat, hogy már több mint 25 éve van hova fordulni, ha friss szemmel és tudatossággal tekintünk a mindennapi pénzügyeinkre és szeretnénk beleszólást és nem csak ügyfelei, de fontos tagjaivá is szeretnénk válni egy értékalapú pénzügyi közösségnek.

Van ilyen pénzintézet Magyarországon, amelyik rangsorolja a hitelt kérőket nemcsak gazdasági, hanem társadalmi és környezeti szempontok, hasznosság szerint is. A MagNet Banknál a bankszámla-tulajdonosok meghatározhatják, hogy a betétben elhelyezett pénzüket a bank mire használhatja fel. és ezen felül a kiválasztott hitelfelvevőnek vagy a hitelfelvevők egy csoportjának a bank közösségi hitel kedvezményt is nyújt. A MagNet Bank az Értékalapú Bankok Nemzetközi Szövetségének négy éve lett tagja a szimpla gazdaságossági szemponton túlmutató, társadalmilag vagy környezeti szempontból hasznos értékek felvállalása és az üzletmenetbe való beépítés miatt.

Lehet úgy is segíteni egy számunkra szimpatikus társadalmi szervezetnek, hogy egyszerűen csak vásárolunk a bankkártyánkkal – van már arra példa, hogy a bank az általunk kiválasztott társadalmi szervezetet automatikusan támogatja a tranzakciós jutalék bezsebelése helyett.

Így válasszunk bankot okosan Mielőtt bankot választunk, érdemes átgondolnunk pár dolgot, például azt, hogy mire akarjuk használni a bankszámlánkat. Akár le is írhatjuk, mi az, amit feltétlenül elvárnánk a bankunktól, bankszámlánktól, amire mindenképpen szükségünk van, és aztán, hogy melyik banknál mit mennyiért kaphatunk meg.

Egy közösséghez való tartozás érzetét tudja erősíteni az is, ha az ügyfelek eldönthetik, hogy az adott évben az elért nyereség bizonyos részével mely társadalmi szervezetet támogassa, segítse a bank. Az átláthatóság és az üzletmenetbe való bevonás miatt is egyedülálló kezdeményezés a becsületkasszás számlavezetés: a számlatulajdonosok határozhatják meg, hogy mennyit hajlandóak fizetni havonta a számlavezetésért. A már említett MagNet Banknál nyilvánosságra hozzák hogy a bank számára mennyi a számlavezetés önköltsége (hiszen az informatikai rendszert is karban kell tartani, fejleszteni kell, a banki alkalmazottak sem ingyen dolgoznak), de dönthet úgy a bankszámla-tulajdonos, hogy anyagi lehetőségeihez mérten annál többet vagy kevesebb (akár nulla) havi díjat vállal.

