Így válasszunk bankot okosan

A bankszámlát használhatjuk elsősorban beérkező jövedelmeink fogadására, és napi költségeink kifizetésére, de lehet, hogy inkább a megtakarítás lenne a cél. Utóbbinál döntő szempont lehet, hogy mekkora kamatot érhetünk el, előbbinél viszont inkább a költségek és kedvezmények lehetnek érdekesek.

Gondoljuk át, hányszor szeretnénk pénzt felvenni, elég-e a havi kettő ingyenes, legfeljebb 150 ezer forintig , vagy több díjmentes alkalomra lenne szükségünk. Vegyük számba, hányszor szeretnénk egy hónapban utalni, és hogy akarunk-e csoportos beszedést. A vásárlási szokásaink is érdekesek lehetnek – egyes bankok ugyanis kedvezményeket kapcsolhatnak a bankkártyás vásárlásokhoz.

A költségek között nézzük meg a bankszámla havi díját, a bankkártya egyszeri, illetve rendszeres költségét, az utalási díjakat, a csoportos beszedési megbízás költségét, az sms-értesítés díját, hogy mennyibe kerül az internetbank, a készpénzfelvétel. És persze keressük meg azt is, milyen kedvezményeket kaphatunk, milyen feltételek mellett. Talán nem is gondolt rá, de létezik már olyan bank, ahol becsületkassza van, vagyis az ügyfél határozhatja meg, mennyi számlavezetési díjat fizetne havonta.

Ezen kívül szerepet játszhat a döntésünknél az is, hogy a lakóhelyünk vagy a munkahelyünk közelében van-e bankfiók, illetve pénzkiadó vagy -befizető ATM.

Legalább ennyire fontos, ha nem is elsődleges szempont, hogy online is tudjuk intézni banki ügyeinket, illetve hogy milyen online vagy telefonos szolgáltatásokat kínál a bank, milyen távsegítségeket kaphatunk, ha valahol elakadunk.

MagNet Bank – Magyar Közösségi Bank A bank tulajdonosai, vezetői és munkavállalói 2010-ben együtt alkották meg az új stratégiájukat. Egy évbe telt, hogy alapelveikké tegyék a minél átláthatóbb banki működést, a fenntarthatóság elveire alapozott üzleti döntéshozatalt és felelősségvállalást, és hogy mi módon tudják megadni ügyfeleiknek azt a jogot, hogy beleszólhassanak a bank közösségi tevékenységébe. További információk ezen a linken.

A koronavírus miatt jó, ha tudjuk, hogy bankszámlát már nemcsak a bankfiókban nyithatunk, hanem néhány banknál otthonról is kezdeményezhetjük a szerződéskötést, videobankon keresztül. Ha különösen sürgős valamiért a bankszámlanyitás, akkor is jó ötlet lehet élni ezzel a lehetőséggel, hiszen a pár perces online ügyintézés, illetve a szerződés megkötése után gyakorlatilag. 1- 48 órán belül élő lesz a számlánk. A banki fejlesztések és a vonatkozó előírások révén a videobank nemcsak gyors, hanem legalább annyira biztonságos is, mint a személyes ügyintézés, ráadásul papírmentes, így a környezetvédelmi szempontokat is szem előtt tarthatjuk.

Ha még ennél is többet várnánk el a bankunktól, mondjuk azt, hogy ne csak a profittal törődjön, hanem a közreműködésünkkel jó ügyet is támogassunk a banki nyereségből, vagy bankkártyás vásárlásainkkal, akkor ez sem elérhetetlen, Magyarországon van érték alapon működő közösségi bank.

Akinek pedig segítségre van szüksége a bankválasztáshoz, a különböző ajánlatok összehasonlításához, annak hasznos lehet az MNB bankszámlaválasztó programja.