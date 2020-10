Belenyúlt a rendszerbe a kormány, sokkal kevesebb magántanuló lehet

Egy év alatt majd 50 százalékkal kevesebben lettek azok a diákok, akik felmentést kaptak a tanórai részvétel alól. A szakértő szerint az új rendszer elbizonytalanította a szülőket – írja a Népszava.

Tavaly szüntette meg a kormányzati oldal egy törvénymódosítással a magántanulói státuszt, helyette az lett, hogy igényelni lehet az egyéni munkarendet. (A törvénymódosítás indoklása is bravúros volt: „össztársadalmi érdek, hogy a gyerekek iskolába járjanak és végzettséget szerezzenek” – idézte fel az akkori történést a lap.) Ugyan ezzel is lehet mentesülni a kötelező órai jelenlét alól, de sokkal szigorúbbak a feltételei. Addig az iskolaigazgató engedélyezhette a magántanulói státuszt, most már csak az Oktatási Hivatal dönthet a kérelmekről. Eddig lehetett tanév közben is kérni, az új rendszerben már nem: csak a tanév megkezdése előtt jóval, június 15-ig lehet beadni a kérelmeket.

A hatás nem is maradt el:

Az Oktatási Hivatal (OH) Népszavának küldött adatai alapján a 2020/2021-es tanévben – október 16-ai adatok szerint – összesen 5214 tanuló rendelkezett egyéni munkarenddel, míg a 2019/2020-as tanévben 9545 gyermek tanult magántanulói státuszban vagy egyéni munkarendben. Ez 45,4 százalékos csökkenés egy év alatt.

„A korábbi évekre vonatkozó adatokból jól látszik, hogy a magántanulók száma egyre nőtt, ami szakmai és érdekvédelmi szervezetek szerint a hazai oktatás rendszerszintű válságára is felhívta a figyelmet – sokan így próbálták kimenekíteni gyermekiket a köznevelésből. A kormány ezt a „problémát” igyekezett adminisztratív eszközökkel megszüntetni, tovább csökkentve az iskolák szakmai önállóságát. De a módosítás alapjogokat is sérthet: a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szerint súlyos jogkorlátozást jelent, ha a szülők nem dönthetnek arról, hogy iskolába járatják vagy otthon tanítják, esetleg magántanulói csoportba viszik gyermeküket.”

Hogy mit jelent a nehezített-szigorított pálya? A lap összefoglalója szerint ezt:

Egyéni munkarendben tanuló most már csak az lehet, akinél hivatalos dokumentumokkal lehet igazolni, hogy erre szüksége van, például azért, mert sajátos nevelési igényű vagy tartós betegségben szenved.

De az OH szerint az nem elegendő érv, ha a szülők egyszerűen úgy gondolják, a gyereknek jobb otthon vagy egy kisebb tanulócsoportban, mint az iskolában.

Ha az egyik vagy mindkét szülő pedagógus, már ők sem kérvényezhetik, hogy otthon taníthassák gyermeküket, ha annak nincs semmi más speciális indoka.

Akkor sincs esély a kérelem elfogadására, ha egy állami iskola egyházi fenntartásba kerül, de a szülő azt szeretné, hogy gyermeke továbbra is világnézetileg semleges oktatásban részesüljön.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: MTI/Komka Péter