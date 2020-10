Már büntet a NAV, ha egy vállalkozás nem regisztrált az online számla rendszerébe

Csütörtöktől mintegy egymillió vállalkozás valamennyi egymás közötti ügyletének számlaadatait látja az adóhivatal. Szerdán pedig lejárt a szankciómentes időszak is, most már minden érintettnek regisztrálnia kellett az online számla rendszerben. A nem teljesített adatszolgáltatások esetén, számlánként mától akár 500 ezer forintos mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság az adózó felé – írta a Portfolio.hu.

Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkárt május végén arról számolt be, hogy akkor még csak 420 ezer vállalkozás szerepelt a nyilvántartásban, keddig viszont már 940 ezren regisztráltak a NAV Online Számla rendszerében. A Pénzügyminisztérium a koronavírus-járványra tekintettel, a vállalkozók zökkenőmentes átállása érdekében döntött a július 1-től szeptember 30-ig tartó szankciómentes-időszakról, amelynek egyetlen feltétele volt: a regisztráció.

Az online számla rendszerének első lépcsője 2018. július elsején élesedett, akkor még csak a 100 ezer forint feletti áfatartamú számlákat látta az adóhivatal. A következő lépcső idén július elsején jött el, amikor az áfa értékhatárától függetlenül minden számlát be kellett küldeni a NAV-hoz. És most jött el a harmadik lépcsőfok, amikor is a szankciómentes időszaknak is vége.

A NAV Online Számla rendszerében valós időben kell adatot szolgáltatnia minden magyar vállalkozásnak a magyar adóalany vevőknek kiállított számlákról. Függetlenül attól, hogy van-e áfa, vagy pedig áfamentes a termék vagy szolgáltatás.

A következő lépcső. 2021 januárjától, hogy már minden számlát, tehát még a magánszemélyek részére kiállítottakat is le kell majd jelenteni a NAV felé, így ezeket is látja majd az adóhivatal, de itt is lesz egy három hónapos szankciómentes időszak március végéig.

Kiemelt kép: Marjai János / 24.hu