A forintot viselte meg a legjobban a járvány a térség devizái közül

A térség devizái közül a járvány leginkább a forintot viselte meg. Egyre több jel mutat arra, hogy ebben jókora szerepet játszhat, hogy a magyar válságkezelés minden propaganda ellenére valójában kudarcos. Mintha a jegybank sem lenne annyira a helyzet magaslatán, mint azt láttatni szeretnék – írta az Azénpénzem.hu.

A napokban 360 forint fölé került az euró ára a devizapiacon, megközelítve áprilisi történelmi mélypontját. Az év eleje óta a forint összességében 8,5 százalékot veszített értékéből. Különösen feltűnő, hogy nemzeti devizánk mennyire kedvezőtlenül jön ki az összehasonlításból, ha a térségbeli, ténylegesen hasonló helyzetben levő devizákkal, a cseh koronával, a román lejjel és a lengyel zlotyval hasonlítjuk össze. Ezek lényegesen kisebb mértékben, 4,04 százalékkal, 1,46 százalékkal, illetve 4,57 százalékkal gyengültek január 1. óta az euróval szemben.

A WHO március 11-én nyilvánította ki, hogy világjárvány van, és ugyanezen a napon született meg a kormány rendelete Magyarországon is a veszélyhelyzet kihirdetéséről. Március 11. és szeptember 6 között a forint 7,2 százalékot veszített az értékéből az euróval szemben, miközben a cseh korona csak 2,58 százalékot, a román lej 0,65 százalékot, a lengyel zloty pedig 3,09 százalékot esett. Legstabilabb a román deviza maradt, annak ellenére is, hogy az ország GDP-jének esése a második negyedévben a magyart megközelítő, 12,3 százalékos volt, az ország politikai élete sem volt mentes a viharoktól, és egyelőre a vírusjárvány is jobban sújtotta, mint a többi országot. Úgy tűnik, hogy a Román Nemzeti Bank – amely ebben az időszakban 3 lépésben 2,5 százalékról 1,5 százalékra csökkentette az alapkamatot – tud valamit, amit a másik három jegybank nem, mindenesetre feltételezhetően jobban kezelte a helyzetet náluk.

Sokkoló számok jöttek

Magyar kormányzati képviselők többször is ünnepi hangulatban közölték, hogy Magyarország a legsikeresebben védte meg gazdaságát a koronavírus okozta válság körülményei között. Emlékezetes, hogy – miközben a pénzügyminisztérium 3 százalékos visszaesést jelzett előre, az MNB elnöke hosszú ideig kitartott amellett, hogy év végéig még 3 százalékos növekedés is valószínűsíthető. Ebben a helyzetben valósággal sokkoló volt a második negyedévi 13,6 százalékos visszaesést jelző adat, ami szükségképpen kihatott a forint helyzetére is.

A portál szerint a növekedési adat és a forint árfolyama mindenesetre ránézésre is a kormányzati válságkezelő intézkedések és a gazdaságpolitika súlyos kritikája. Egyelőre kérdésesnek látják, hogy a forint a múlt heti mélypontról még visszafordul-e, van-e visszaút, vagy folytatódik a zuhanás.

Hétfő reggelre kicsit erősödött a forint:

Erősödött a forint hétfő reggelre Azért egy euró még mindig 360 forint felett volt.

Kiemelt kép: Kummer János / 24.hu