Hatékonynak tartja a home office-t az Auchan Korzók üzemeltetője (x)

A vírus hatására hosszútávon is rugalmasabb munkavégzésre vált a Ceetrus Hungary Kft., az Auchan Korzók magyarországi üzemeltetője

Sokan reménykedtek abban, hogy a koronavírus-járvány hatására rugalmasabbá válik a munkavállalás és a cégek a jövőben nem ragaszkodnak majd ahhoz, hogy a munkavállalók folyamatosan, fizikailag is jelen legyenek az irodában. A távmunka előnye, hogy megszűnik a röghöz kötöttség, bárhonnan lehet munkát vállalni, hiszen nem a munkahely megközelíthetősége jelenti az elsődleges szempontot az elhelyezkedésnél. Míg ez a jövőkép az észak-amerikai és nyugat-európai országok munkavállalói számára megvalósulni látszik, itthon számos cég még mindig elvárja a mindennapos irodai munkavégzést. Bár vannak olyan szűkebb szegmensek hazánkban, pl. a Shared Servie Centerek (SSC) esetében, ahol már megszokott az otthoni munka, széles körben ez azonban még nem terjedt el. A járvány hatására történt ugyan némi változás, ennek ellenére a magyarországi cégek esetében többnyire kérdéses, hogy a home office a járvány elmúltával mennyire válik hosszútávon is elfogadott munkavégzési formává. Vannak azonban olyan cégek, akik előmutató lépéseket tettek ezen a téren.

A Ceetrus Hungary Kft., a magyarországi Auchan Korzók üzemeltetője már a járvány megjelenése előtt is nagy hangsúlyt fektetett a rugalmas munkaszervezési formák alkalmazására, így a kollégák gyorsan és zökkenőmentesen tudtak reagálni a kialakult járványhelyzetre, és túlnyomó többségük a járvány teljes ideje alatt otthonról tudott dolgozni. A digitális eszközöknek, platformoknak köszönhetően az országszerte 18 Auchan Korzón mintegy 650 bérlővel való kapcsolattartás is fennakadások nélkül zajlott. Hogy az új helyzet során kialakult újító megoldásokat hosszútávon is beilleszthesse a működési folyamataiba, illetve, hogy az egyéni dolgozói igényeket kellően figyelembe vehesse, a járvány csökkenésével párhuzamosan a Ceetrus Hungary Kft. online workshopok keretében mérte fel, hogy vált be munkatársai számára az otthoni munkavégzés, hogy képzelik el a kollégák a járvány utáni munkába állást, valamint a megbeszélések és a nemzetközi utak szervezését.

A részben írásbeli, részben pedig szóbeli kutatás a Ceetrus Hungary Kft. aktív állománya, azaz 33 munkatárs részvételével készült. A home office-ból milyen mértékben tudod ellátni a munkádat kérdésre a válaszadók 51,9%-a felelte, hogy teljes mértékben, 40,7 %-a pedig, hogy inkább igen, míg a munkatársak mindössze 7,4 %-a érezte úgy, hogy a munkáját otthonról kevésbé hatékonyan tudja elvégezni. Tehát megállítható, hogy több mint 90 %-uk jól tudta elvégezni a munkáját otthonról.

A kollégák az online meetingekkel kapcsolatban is hasonlóan pozitív válaszokat adtak: 70,3 százalékuk gondolja úgy, hogy a fizikai megbeszéléseket kiválthatja a videókonferencia, és csak 29,6 %-uk szerint lenne ez a megoldás kevésbé, vagy egyáltalán nem működőképes.

A külföldi utakkal kapcsolatos válaszokból kiderült, hogy a dolgozók 59,2 %-a véli úgy, hogy a jövőben a külföldi utazásokat online meetingek szervezésével lehetne csökkenteni, és ezzel párhuzamosan 70,3 %-uk számít arra, hogy az iroda kihasználtságának mértéke is változni fog.

„A kutatásunk eredményeiből kiderült, hogy a munkatársak többsége – akár a vírustól való félelem, akár a hatékonyabb munka-magánélet szervezés miatt – több home office lehetőséget szeretne, mint eddig. A tapasztalatok is azt mutatták, hogy a távoli munkavégzés nem befolyásolja a kollégák teljesítményét, sőt, sok esetben a nyugodt, otthoni körülmények között koncentráltabban folyik a munka. Ráadásul ez a megoldás mind a munkavállalónak, mind a cégnek költségmegtakarítást jelent. Ugyanakkor ez a munkavégzési forma nem minden munkakörben megvalósítható – az értékesítési és üzemeltetési feladatotokat ellátó kollégák feladataihoz például hozzátartozik a bérlőkkel való folyamatos kapcsolattartás, amihez elengedhetetlenek a személyes találkozók akár a vállalat reprezentatív irodájában akár külső helyszínen. Emellett a szociális kapcsolatok és a csapatkohézió miatt is fontos, hogy a kollégák az irodában is tartózkodjanak. Ezért egy kompromisszumos megoldást alakítottunk ki. Lesznek, akik rendszeresen bejárnak, mások kevesebb időt töltenek majd az irodában, elkerülve azt, hogy egyszerre túl sokan legyünk bent, így a távolságot is könnyebb tartani a munkavégzés során. Emellett mindannyian intenzívebben fogjuk használni az online eszközöket is. Nagyon jól működnek azok a megbeszélések, ahol a kollégák egy része személyesen, mások viszont videókonferencián keresztül vesznek részt. Abban egyeztünk meg, hogy heti két nap irodai jelenlét elvárt, illetve meghatároztunk egy törzsidőt, amikor minden kollégának elérhetőnek kell lennie, de a menedzserek engedélyével ettől el lehet térni. A cél, hogy olyan megoldást találjunk, ami mindenkinek megfelel, ugyanakkor a feladatok elvégzése szempontjából is kellően hatékony. Természetes, hogy a digitalizáció átalakítja a munkahelyek működését, a vírus ezt a trendet gyorsította fel. Valószínűleg a jövőben kevesebb külföldi utat szervezünk majd, hiszen ezeket kommunikációs eszközökkel is meg tudjuk oldani, és egyúttal ezzel is csökkentjük az ökológiai lábnyomunkat. A Ceetrus eddig is kiemelten kezelte a munkatársak igényeit. Mivel az ingatlanfejlesztés a cég egyik szakterülete, magától értetődő volt, hogy a jelenlegi irodánk helyéről és belsőépítészeti megoldásairól is közösen döntöttünk, a kollégák elképzeléseit figyelembe véve. Ezek a közösen építkező megoldások hosszútávon nemcsak a munkavállalók, hanem a cégek érdekeit is szolgálják, hiszen sokkal előnyösebb helyzetben lesznek a munkaerőpiacon azok a vállalatok, akik gyorsabban és rugalmasabban reagálnak a dolgozók megváltozott elvárásaira” – nyilatkozta Gábosy Balázs, a Ceetrus Hungary Kft. operatív igazgatója.

A Ceetrus-ról

A Ceetrus egy európai székhellyel rendelkező, 1976-ban alapított globális ingatlanpiaci-szereplő, az Auchan Holding tagja. A cég 2018 júniusáig Immochan néven volt ismert. A vállalat új elnevezése több szó egybeolvasztásából született: „SEE” (lát) „CITIES (városok), a „TRUST” (bizalom), „US” (mi). A Ceetrus nemzetközi szinten közel 1000 alkalmazottat foglalkoztat és tevékenységi körébe 10 európai és ázsiai országban közel 300 bevásárlóközpont – köztük 79 Auchan üzletsor – bérleményeinek üzemeltetése tartozik. A Ceetrus világszerte 10,700 kiskereskedelmi partnerrel rendelkezik, és létesítményeiben egymilliárd látogatót regisztrál évente. Az elmúlt két év során több mint 1600 lakóingatlant és 117.000 m2 irodát vásárolt vagy épített, valamint 30.000 m2 szabadidős és szórakoztató létesítményt hozott létre. Hosszútávú tervei között számos további urbanizációs fejlesztés, lakóingatlan és irodaház építési projekt szerepel. Célja, hogy felelős, fenntartható, élettel teli közösségi tereket hozzon létre, amelyek hozzájárulnak a helyi közösségek fejlődéséhez és kényelmesebbé teszik az emberek mindennapjait. A Ceetrus magyarországi leányvállalata, a Ceetrus Hungary Kft. lakópark projektjei mellett elsősorban az Auchan hipermarketek üzletsorainak menedzselésével foglalkozik.

