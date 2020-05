Éttermekbe, hotelekbe fektet be a maffia

Ha a kormány nem siet a segítséggel, a járvány után még jobban behálózza az olasz gazdaságot az alvilág.

Az Euronews szerint a koronavírus-járvány új lendületet adott a szervezett bűnözésnek Olaszországban. Az embereknek sokszor nincs más választásuk, mint elfogadni a maffia a mentőövét. Ez egy régi, bevált taktika – mondta Nicola Gratteri, a calabriai Catanzaro főügyésze. Szerinte az a valódi céljuk, hogy az emberek bizalmába férkőzzenek, majd – már a támogatásukkal – az állam alternatívájaként léphessenek fel.

Az olasz gazdaságot az elmúlt években több csapás érte, magas a munkanélküliség, lassú a növekedés. A kijárási tilalom sokakat a teljes csőd, már-már az éhhalál szélére sodort. Ez kedvez a maffiának, amely azonban

soha, semmit nem tesz nagyvonalúságból, az önzetlenség fogalma ismeretlen előtte.

Erre Enza Rando, az egyik maffiaellenes szervezet munkatársa figyelmeztetett. Szerinte előbb-utóbb mindenkinek fizetnie kell a szívességért. Sergio Nazzaro maffiaszakértő szintén úgy vélte, valójában a segítség nincs ingyen, a bajban lévők a demokráciáról mondanak le.

Éttermekbe, hotelekbe fektetnek be

A Cosa Nostra és a ‘Ndrangheta gyorsan mozgósítani tudja a drogból, online szerencsejátékból, egyéb forrásból származó pénzét. Azt most könnyebben tisztára is moshatják. Francesco Messina, az itáliai szervezett bűnözés elleni egység vezetője szerint már el is kezdődtek a beruházások: a bűnszervezetek éttermekbe és szállodákba fektetnek be.

A bűnügyi szakértők szerint a járvány utáni időszakban a maffia még jobban behálózza az olasz gazdaságot.

Eddig a gyógyszer-kereskedelemben, a mezőgazdaságban és az áruszállításban voltak jelen, de a jövőben a vendéglátásban is komoly szerepük lehet.

Roberto Saviano maffiaügyi szakértő, író szerint ott, ahol most nagy a baj, az emberek nem nézik, ki nyújt segítséget, a maffia minden különösebb nehézség nélkül vásárolhatja fel az üzleteket. Szerinte minden azon múlik, a kormány milyen gyorsan tud segíteni az embereken:

ha a maffia megelőzi, a bizalom meginog a vezetésben, és a bűnszervezetek győzedelmeskedhetnek.

Kiemelt kép: Védőmaszkos járőkelők Nápolyban május 4-én, miután elkezdték a koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási korlátozások fokozatos enyhítését. MTI/EPA/ANSA/Cesare