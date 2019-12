Milliárdok vesznek oda a mozgáskorlátozottak autóvásárlási támogatásából

Valami nem kerek a mozgáskorlátozottak autóvásárlási támogatásának rendszerében: több milliárd forintnyira duzzadt a fel nem használt állami támogatás összege, miközben évente csak pár százan jutnak hozzá a kedvezményhez. Utánajártunk, mi az oka annak, hogy nem pörög az üzlet, és a rászorulók miért nem tudják kihasználni még a szűkre szabott keretet sem.

Olvasónk használt autóra kért támogatást szeptemberben, mert 22 éves járgányát megette a rozsda. Fiatalkori balesete miatt lett mozgássérült, és a munkába járáshoz mindenképpen szüksége van autóra. Rengeteg iratot kellett beadnia, de nagy örömére decemberben megkapta a támogatást, amiben szerepe volt annak is, hogy dolgozik és egyedül neveli a gyerekét.

Szerinte nem segíti a rokkantak használt autóhoz jutását, hogy legfeljebb ötéves autót lehet venni – ahogy nézte, 2 millió forint alatt nemigen van ennél fiatalabb autó, és ehhez mindössze 600 ezer forint a támogatás. A hiányzó legalább 1,4 millió forintos önrészt nem könnyű előteremteni rokkantként, főleg ha a meglévő autót sem lehet pénzzé tenni. Olvasónk azt a legjobb ajánlatot kapta, hogy a régi, romos autóját ingyen kivonják a forgalomból a használható alkatrészekért cserébe. Barátoktól, ismerősöktől kért kölcsön, hogy az önrésze meglegyen.

A szabály az, hogy használt autót csak kereskedőtől lehet venni – ha valaki magánszemélytől vásárolna, akkor is be kell vonni egy kereskedőt, ami pluszköltség. Olvasónk talált is egy kocsit, amit szívesen megvett volna, de amikor a kereskedő meghallotta, hogy támogatással vásárolna, elzárkózott. Kiderült, évekkel korábban hónapokig hiába várt az állami támogatásra, ezért ilyen üzletbe nem megy bele többet. Nem ő az egyetlen.

Végül külföldről, egy ismerős kereskedőtől szerzi be az autót, mert így olcsóbb lesz – legalábbis azt ígérték neki, hogy mindent intéznek, és már januárban használhatja a járművet. Ügyintézés közben megtudta, olyan kevesen igénylik a támogatást, hogy még csak most használják fel a tavalyelőtti keretet.

Gépjárműszerzési támogatás A súlyos mozgáskorlátozott, értelmi, látási, hallási fogyatékos, autista, valamint kromoszóma-rendellenességgel élő személyek esélyegyenlőségének javítását célozza a támogatás. Új autó vásárlásához egymillió forint támogatást lehet kapni, legfeljebb ötéves használt autó vásárlásához maximum a vételár 60 százaléka, legfeljebb 600 ezer forint igényelhető, átalakításhoz pedig mindössze 90 ezer forint. A kérelmeket a kormányhivatalokban lehet benyújtani, minden évben kétszer, március 31-ig, illetve szeptember 30-ig. Az elbírálás maximum két és fél hónap. A megítélt támogatást négy hónapig lehet felhasználni.

Ha új autó, akkor Suzuki

Egy másik olvasónk új autót szeretett volna, éppen kiesett alóla az addig használt, már bőven nagykorúvá vált kisautója. „Minden flottul ment az új kocsi vásárlásánál, de arról nincs szó, hogy az egymillió forintos állami támogatással olyan autót vehetnék, amilyet szeretnék” – mesélt tapasztalatairól. Elmondása szerint a pályázati kiírásban ugyan nem szerepelt, de a papírok beadásakor megtudták, hogy csak Suzukit választhatnak, és nem is akárhonnan, csak a Lehetőségautó Kft.-től. A cég weboldalán öt Suzuki-modell szerepelt (az Ignistől a terepjáró Jimmy-ig), alacsony, közepes vagy full extrás felszereléssel.

A legolcsóbb verzióval durván 3,2 millió forint lett volna a számla, ehhez 2,2 millió forint önerőt kellett volna felmutatni. Olvasónk ennél jobban felszerelt modellt választott, így közelebb került a 4 millió forinthoz. Ő megengedhette magának ezt, mert a családtagjai összeadták a szükséges készpénzt.

A kérelmet beadta a kormányhivatalnak az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásával, de az ügyeket lényegében a közvetítő szervezetként működő Lehetőségautó Kft. tartotta kézben. Miután júniusban támogatásra érdemesnek találták, megérkezett a közvetítő cég tájékoztatója is, melyik autókereskedőt, ügyintézőt keresse, nem lehet ugyanis találomra beesni valamelyik szalonba, csak a megjelöltbe. A honlap szerint 8 értékesítési pont van: Kazincbarcika, Győr, Kisújszállás, Nyíregyháza, Orosháza, Pécs, Szeged és Zalaegerszeg Suzuki-kereskedései szerepelnek a hálózatban. Ha pénz híján van a delikvens, arra az esetre pedig a Sberbank szolgáltatását ajánlják.

Bele sem ülhetett előzetesen

Olvasónknak banki segítségre nem volt szüksége, készpénzzel fizetett, így minden flottul ment, augusztus végén birtokba is vehette az új járművet. Utólag nem bánja, de akkoriban kicsit felzaklatta, hogy színválasztásra nem volt lehetősége. Azt javasolták neki, hogy csak olyan kocsit válasszon, amelyik már az országban van, mert ha be kell hozatni, kicsúszhat a támogatás felhasználására megadott négy hónapos határidőből. A Japánban gyártott modelleknél fél év is lehet a várakozás – intették a kereskedésben. Mint kiderült, az általa kiválasztott típusból csak egy szín volt az országban, és mivel a modellből nem volt a kereskedésben bemutatódarab, anélkül vette meg a kocsit, hogy előtte beleülhetett volna.

Garancsi embere vezényli a bizniszt A Lehetőségautó Kft. honlapján büszkén hirdeti, hogy már 4754 autó segíti a rászorulókat. A kft. többségi tulajdonosa egy ideig Sas Róbert volt, most az S. Racing Kft.-n keresztül érdekelt a cégben. Sas más bizniszből is ismerős lehet, vezérigazgatója annak a Mobil Adat Holding Zrt.-nek, amelyet a miniszterelnök barátja, Garancsi István alapított, és ügyvezetője a Mobil Adat Kft.-nek is. Utóbbi arról nevezetes, hogy az adóhivatal online pénztárgépeihez SIM-kártyát szállít, és Garancsi 2014-es beszállása után virágzott fel. Tavaly például 2,6 milliárd forintos forgalom mellett több mint egymilliárd forint profitot hozott. Ha nem is ennyire, de jól megy az üzlet a Lehetőségautó Kft.-nek is, tavalyi árbevétele meghaladta az 1,9 milliárd forintot, nyeresége pedig a 40 milliót, amit osztalékként ki is vettek a cégből. A 2012 áprilisában alapított cég azt írja magáról, hogy fiatal kora ellenére a Suzuki-értékesítés vezető piaci szereplőjévé nőtte ki magát. A 2011-ben kötött konzorcium vezetőjeként biztosítja a fogyatékos személyek gépjárműszerzési támogatásának felhasználását mint értékesítési pont és elosztó. Fővárosi, Pest, Nógrád és Fejér megyei ügyfeleit is kiszolgálja, emellett összefogja az országos hálózatot, biztosítja a gépjárművek rendelését, legyártatását, értékesítési ponthoz szállítását.

Egyre több a bent ragadó támogatás

Bár kértünk adatokat a Magyar Államkincstártól és az Emmitől a támogatások felhasználásáról, nem kaptunk. Annyi azonban látszik, hogy évről évre csökkent a költségvetésbe betervezett támogatási összeg: 2011-ben 1600 millió forinttal indítottak, egy év múlva már csak 1 milliárd forintot állítottak be, majd lementek 900 millió, 891 millió, végül 2017-ben 841 millió forintra, és jövőre is ennyi a keret.

A támogatás csökkentésére magyarázat lehet, hogy a zárszámadások alapján évről évre nőtt a fel nem használt maradványérték, legutóbb már 3,5 évnyi támogatásnak megfelelő összeg parkolt kihasználatlanul. A támogatott járművek számában sem egyértelmű a növekedés.

A 2018-as zárszámadás még nem áll rendelkezésre, így a tavalyi újautó-eladási adatot a Világgazdaság cikkéből vettük. A fővárosi kormányhivatal megkeresésünkre azt írta, hozzájuk 2016 óta összesen 628 kérelmet nyújtottak be új autó vásárlására, amiből 569-et bíráltak el pozitívan. A használt autókra benyújtott 551 kérelemből 480-ra adtak pozitív választ. Hogy ebből hányat használtak fel az autósok, arról nincsenek adataik.

A Lehetőségautó Kft.-t is kerestük számos kérdéssel, de nem válaszoltak.

Nem igazodik az igényekhez

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) évek óta hangoztatja, hogy a támogatás nem igazodik az érintettek igényeihez, több módosítást javasoltak. Annyit sikerült elérniük, hogy a súlyosan mozgáskorlátozottak külön keretet kaptak, már nem kötelező hitelt felvenni a vásárláshoz, csökkent a hitel kamata, és kibővült a fuvarozó családtagok köre.

De ha egy háztartásban több jogosult is van, továbbra sem lehet összevonni a támogatásokat (pedig ez 4500 családot érinthet). Ha valaki új autót szeretne, továbbra sincs szabad választás, csak Suzukit lehet venni. A forgalmazói hálózat sem bővült, pedig jó lenne, ha nem kellene messzire utazni mozgáskorlátozottként. Utoljára 2016 áprilisában emelkedett a támogatási összeg, de már akkor is kevés volt a járművek árához, illetve az átalakítás költségéhez képest. Nem törölték el azt a szabályt sem, hogy használtból maximum ötéves autót lehet venni.

2017-ben írta a MEOSZ, hogy új autónál a jogosultak 30-40 százaléka, használtnál mintegy 90 százaléka „tűnik el a rendszerből”, azaz nem él végül a vásárlási lehetőséggel. Szerintük mindez az előnytelen kondíciók miatt van, illetve hogy sokan csak a támogatás megítélése után ismerik meg a részletes feltételeket, és el is állnak a vásárlástól. Elnézve az utóbbi pár év adatait, nem látszik a fordulat.

Kiemelt kép: Bielik István / 24.hu