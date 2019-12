A TV2 fénysebességgel repül rá az állam tízmilliárdjaira

Korábban beszámoltunk róla, hogy NER-es cégeket finanszírozott eddig cirka 50 milliárddal a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Növekedési Kötvényprogram (NKP) keretében.

Az Opus Global (Mészáros Lőrinc), a Duna Aszfalt (Szíjj László), a 4iG (Jászai Gellért), az Appeninn (Tiborcz István), a Market Építő (Garancsi István), a Baromfi-Coop (Bárány László), a BIF (Schmidt Mária) és az egyesek szerint Rogán Antalhoz köthető B+N Referencia Zrt. együttesen 187 milliárdot vonhat be növekedési kötvények révén.

Hétfőn írta meg a Portfolio, hogy a TV2 Média Csoport is részt vesz a jegybank vállalati kötvényprogramjában, az NKP keretében a TV2 30 milliárd forintnyi kötvényt bocsáthat ki. A TV2 már megkapta a hitelminősítői besorolást, a kötvényeket B+-ra értékelte a Scope Ratings, ez az MNB minimumelvárása a programban való részvételhez.

Korábban a G7 cikke alapján számoltunk be róla, hogy a TV2 köré olyan céghálót húztak, hogy komoly kutatómunka kell annak kiderítésére, kik a végső haszonélvezők. Jelenleg papíron nem is a nyilvánosság elé kiálló Mészáros-közeli Vida József a legnagyobb tulajdonos a TV2-ben, hanem a Takarék-vezér állandó üzlettársa, Gál Miklós. Vida Józsefhez hasonlóan Gál Miklós is Mészáros Lőrinc egyik bevált embere. Most tehát nagyjából tudható, hogy kié a TV2, de ez nem lesz sokáig így:

Kiemelt kép: Last Days of Tények/Facebook