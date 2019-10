Úgy tűnik főnökválság van Magyarországon

Egyedi design, home office, szuper technológiák és sok más megoldás szolgálja a munkavállalók hatékonyságát és jó közérzetét a legmodernebb munkahelyeken. De mit gondolnak a magyar irodai dolgozók ezekről a kezdeményezésekről? – erre derült fény az októberi felmérésből, amelyet a Big Office Day szervezői készítettek közel 1000 fő megkérdezésével. A kérdéssort a legkülönbözőbb hátterű és méretű cégek hazai munkavállalói – köztük számos közép- és felsővezető – töltötték ki.

Ami a pénznél is fontosabb

A modern iroda és a home office közül utóbbi mozgatja meg jobban a magyar munkavállalókat. Heti +1 nap home office-ért a megkérdezettek egyharmada 5 százalékot, míg 15 százalékuk akár 10 százalékot is engedne a fizetéséből. A kitöltők mintegy 20 százaléka pedig eleve nem menne olyan céghez dolgozni, ahol nincs lehetőség otthoni munkavégzésre.

Amit még inkább egyértelműen jobban értékelnek minden pénznél, az a jó vezető. A megkérdezettek több mint fele (53%) mondana le egy jobb főnökért keresetének egy részéről, 10 százalékuk fizetésének akár több mint 15 százalékát is feláldozná. Tekintve, hogy az emberek általában nem szívesen adnak lejjebb a pénzügyi igényeikből, ez igen meglepő eredmény, és arra utalhat, hogy egy munkaerőpiaci kulcsproblémáról van szó. A fenti eredményekre a hatékonyságnövelés vonatkozásában is érdemes a cégeknek figyelmet fordítani, hiszen a sikeres együttműködés ennek alapfeltétele.

Melyik jobb: az open office vagy a hot desking?

A kérdőív alapján az olyan népszerű irodatrendekről, mint az open office és a hot desking (amikor a dolgozóknak nincs saját fix asztaluk) lesújtó véleménnyel van a dolgozók nagy többsége. Az open office-ról mindössze 10% ismeri el, hogy vannak előnyei, vagyis gyakorlatilag alig van olyan, akinek tetszik a legelterjedtebb multis irodai környezet.

A hot deskinggel kapcsolatban nagyobb elfogadást tanúsítanak, közel egyharmaduk szerint megszokható, 24% pedig hatékony megoldásnak tartja abban az esetben, ha a munkavállalók a home office miatt nem járnak be minden nap.

Megosztó irodai kiskedvencek

A munkavállalóknak egyre fontosabb szempont a vállalati kultúra, azonban nem is gondolnánk, hogy mennyire megosztóak lehetnek egyes ezzel kapcsolatos kérdések. Ilyen például a felmérés alapján a kisállatbarát irodák terjedése. A cukiságfaktor miatt könnyű azt gondolni, hogy többségben vannak a támogatók, pedig az ellenzők lekörözik a kutya- és cicarajongókat: 57% úgy gondolja, hogy a kiskedvenceknek nem az irodában van a helyük.

A munkavégzés monitorozásával kapcsolatban is egyetértés jellemző a dolgozók körében. Ma már a magyar piacon is több olyan szoftver érhető el, amely képes mérni a munkavállalók hatékonyságát. A többség nem meglepő módon tolakodónak érzi az ilyen fokú ellenőrzést, míg válaszadók 30% gondolja úgy, hogy akár jó célra is használhatóak ezek az eszközök.

Úgy tűnik, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatban is erősödnek az elvárások munkáltatókkal szemben. A válaszadók 90 százalékának fontos, hogy a cég, amelynél dolgozik, alkalmazzon környezetbarát megoldásokat.

Kiemelt Kép: iStock