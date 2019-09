Börtönt kockáztat, aki beugrik a pénzmentő akciónak

Szír útlevélképpel, bőröndnyi euróról készült fotóval, a Vöröskereszt nevével takarózva próbálnak belerángatni magyarokat holmi pénzmentő akcióba, százmilliós összeget felajánlva. Megkörnyékezhetik például azokat, akik éppen árulják a lakásukat, házukat, segítő énünket célozzák meg azzal, hogy ebből bajunk nem lehet. A Magyar Vöröskereszt óva int attól, hogy engedjünk a csábításnak, illetve hogy „segítsünk” a csalóknak.

Több mint 100 millió forintot ajánlanak egy kis pénzátvételért

Olvasónk augusztus elején el akarta adni lakását, ezért feladott egy hirdetést, amire egy „szíriai nő” nevében érkezett válasz. Ezen eléggé meglepődött, főleg, amikor kiderült, a nő nemcsak a lakását akarja megvenni, hanem egy szívességre is megkéri. Azzal állt elő, hogy a férje és a fia meghalt a polgárháborúban, és a rá hagyott vagyont szeretné Magyarországra kimenekíteni, majd befektetni, mert az ő élete is veszélyben van Szíriában.

Arra hivatkozott, hogy a Vöröskereszten keresztül, a segélyek küldésével párhuzamosan diplomáciai kézbesítéssel az ügylet törvényes, kockázatmentes és biztonságos. 4,1 millió euró (1,3 milliárd forint) átküldését jelezte, és cserébe felajánlotta, hogy a kimenekített pénz 10 százalékát (mintegy 135 millió forintnak megfelelő eurót) megtarthatja olvasónk, ha segít. Nyomatékul küldött képet egy bőröndnyi euróról, illetve szír útlevélmásolatot, olvasónktól pedig kért nevet, címet, telefonszámot, és személyigazolvány-másolatot. A levél nyelvezete akadozó, ami akár hitelesebbé is teheti, hiszen miért kellene egy szírnek tudnia magyarul.

Másik hirdetésükre is jelentkezett ugyanez a „vevő”, ugyanezzel az ajánlattal. Olvasónk néhány levélváltás után nem válaszolt, mert pénzmosásra gyanakodott.

Kétségtelenül csalás

A Magyar Vöröskeresztnél egy ideje tudnak arról, hogy visszaélnek a nevükkel. Nem léteznek vöröskeresztes pénzmenekítő akciók, a szervezet elhatárolódik minden ilyen esettől, nem valós az akció, internetes csalás, visszaélés, a Vöröskereszt belső szabályai szerint sem közvetít soha ilyen jellegű ügyekben – rögzítették.

A kormányok a nagy összegű pénzmozgást szabályozzák (a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása), Magyarország szintén így jár el, amikor betartatja a vonatkozó uniós szabályt és bejelentési kötelezettséget.

Ha 10 000 eurót meghaladó összegű készpénzzel vagy ennek megfelelő készpénz-helyettesítő eszközzel (csekk, részvény, értékpapír, stb.), utazik valaki, azt a vámhatóságoknak be kell jelenteni.

Lehetséges ennél nagyobb összegű készpénzt is külföldre vinni vagy onnan behozni, de ekkor írásos nyilatkozatot kell adni a vámhatóságnak az EU-ban használt egységes nyomtatványon.

A Magyar Vöröskereszthez naponta érkeznek valótlan dolgokon alapuló megkeresések az interneten felelőtlenül ismerkedő, vagy esetleges haszonszerzés reményében más módon gondatlanul kapcsolatot létesítő emberektől. Nincsenek milliók (ők 4,2 millió euróról kaptak infót) és az eladó sem fog pénzt látni az üzletből, csak kihasználnák a jóhiszeműségét, illetve azt a tényt, hogy mivel eladni kíván, egy kecsegtető üzletnek nem fog ellenállni – figyelmeztettek.

Veszélyes lehet, ha valaki belemegy a játékba

Jó tudni, hogy ha partnerek leszünk egy hasonló akcióban, pénzmosásba, illetve pénzügyi bűncselekménybe szállunk be, és a börtönt kockáztatjuk. Már csak a több mint 1,3 milliárd forintnak megfelelő összeg nagyságrendje és a „kimenekítés” elképzelt módja miatt is veszélyes ilyen összeg átjátszásába belemenni. Az összeg 10 százalékának, több mint 135 millió forintnak az elfogadása sem valószínű, hogy legális, nyilván nem fizetnék be az összeg 27 százalékát az adóhivatalnak, nem állna ehhez rendelkezésre adóigazolás sem – vélelmezte a Magyar Vöröskereszt.

Magyarországon a pénzmosás és az adócsalás bűncselekmény. A Btk. módosításával 2012. január 1-jétől az adócsalás helyett költségvetési csalásról beszélünk, amiért szintén szabadságvesztés járhat.

A segítségkérés után a következő lépés a lehúzás

A Magyar Vöröskereszt szerint ha olvasónk nem rekeszti be a levelezést, feltehetően egy jó kis lehúzásra is számíthatott volna. Az ilyen történetekben ugyanis a következő lépés az, hogy a csaló fennakadásról értesíti a behálózott személyt, és újra segítséget kér tőle. Például azt állítja, hogy a pénzt egy leplombált vaskazettában a Vöröskereszt papírjaival feladta (a hamisított papírokat el is fogja küldeni), de útközben, ahol járatot kellett váltani, például Londonban, a hatóságok vámot vagy valamilyen költséget vetettek ki rá, amit csak a címzett fizethet.

Egyúttal megkéri az illetőt, azonnal utaljon át x összeget y számlára (ez az y számlaszám már a csaló számlája lesz), hogy a csomagot ki lehessen váltani és az a címzetthez továbbmehessen. Csakhogy hiába fizetik ki a pénzt, soha semmilyen csomag, semmilyen pénzküldemény nem fog megérkezni.

Ne barátkozzunk a csalókkal, rövid úton hajtsuk el őket

A konkrét ügy kapcsán és általánosságban arra hívta fel a figyelmet a segélyszervezet, hogy óvakodjunk az ilyen típusú internetes ismerkedéstől és ne küldjünk pénzt ismeretleneknek. Egyszerűen mondjuk meg, hogy nem rendelkezünk az összeggel.

Akinél lakáshirdetésre, vagy más hirdetésre jelentkeznek, az válaszolja azt, hogy már megvan a vevője. Semmiképpen ne akarjon ilyen megkeresésekre üzletet kötni, és ne adjon meg adatokat, mert biztos, hogy átverés lesz a vége. A legjobb mihamarabb lezárni a levelezést, hiszen az eladó nem látja, nem ismeri, ki írt neki, csak behálózó történeteket és ügyesen kreált bizonyítékokat kap.

A Vöröskereszt nevével visszaélő csalók bizalmat akarnak kelteni, visszaélhetnek más emberek profilinformációival, a nevükben írhatnak leveleket és kitalált dolgokat, hogy pénzhez jussanak. A csinos fotó mögött pedig lehet, hogy nem is egy szír nő, hanem egy nigériai férfi van. Az útlevélkép valódiságáról csak annyit, hogy az olvasónknak küldött, és a Magyar Vöröskereszthez került fotón ugyanazon az útlevélszámon eltérő nevű, arcképű és adatú személyek szerepelnek.

Valójában nigériai a szíriai csalás

Akármit is írnak, hogy melyik országból vannak – Szíriát az ismert elhúzódó konfliktushelyzet miatt előszeretettel használják – az ilyen a próbálkozások nigériai csalás néven terjedtek el. Változatos történetekkel jelentkeznek, elhunyt, gazdag rokonról, Szíriában szolgáló békefenntartókról, költséges kezelésre szoruló beteg gyerekről is akár, de egy sem valós.

A Vöröskereszt pedig semmi ilyen jellegű tranzakcióban nem vesz részt sehol a világon, pénzt sem ment ki. Szíriában amúgy a Vörös félhold nemzeti társaság működik (nem pedig Vöröskereszt), Syrian Arab Red Crescent néven.

Egyébként már tavaly ősszel is észlelték, hogy egy magát szírnek kiadó csaló akart hasonló módszerrel pénzt kicsalni az emberektől a Magyar Vöröskereszt nevében. A csalóval szemben megtették a szükséges jogi lépéseket. Ezenfelül tavaly szeptemberben egy közleményt is kiadtak, amit olvasónk esete kapcsán most ismét megosztottak. A Magyar Vöröskereszt mindig közzéteszi adománygyűjtő akcióit hivatalos honlapján és a közösségi média felületein. Amennyiben valaki gyanús adományozói felhívást észlel, érdemes először tájékozódni a honlapjukon, vagy érdeklődni a titkarsag@voroskereszt.hu e-mail címen – tanácsolták még.

Kiemelt kép: DPA / AFP