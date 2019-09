Maradnak a dugók, a Hableány balesete is késleltette az alagútfúrást a belvárosban

Több mint féléves késésben van a Főtáv építkezése. Október elseje után derül csak ki, hogy megérte-e.

Szeptemberre sem áll helyre teljesen a közlekedési rend, marad a dugó a budapesti belvárosban, a többi között a Szabad sajtó úton folyó építkezés miatt. A helyzet pedig még rosszabb is lehet, ha ősszel tényleg lezárják a Lánchidat, és megkezdik a felújítást (ezt október végére, november elejére ígérik), ami megbénítja a környéket legalább másfél évre.

Mint korábban megírtuk, a Szabad sajtó úti alagútépítés része a fővárosi hőgyűrű kialakítását célzó összesen 40 milliárd forintos gigaberuházásnak. A cél, hogy közintézményeket és üzleti ingatlanokat gázról távfűtésre állítsanak át, de társasházak is rácsatlakozhatnak a vezetékekre, hogy így csökkenjen az egyre nyomasztóbb porszennyezés a városban.

A projekt egyik legnagyobb darabja, egy mintegy 5 milliárdos beruházás a Kéménymentes Belváros program, ennek része a szóban forgó építkezés. Nyomvonala az Erzsébet hídon keresztül halad a Duna fölött: a Rác fürdőtől a Döbrentei tér érintésével, a híd alján át a Március 15. térre érkezve, onnan pedig a Kossuth Lajos utcán a Városháza utcáig jut majd a forró víz. Az építkezés tavaly nyár óta bénítja a forgalmat a Rákóczi út–Erzsébet híd–Hegyalja útvonalon.

A 24.hu úgy értesült, hogy a dugóknak egy ideig még nem lesz vége, a beruházás ugyanis nem fejeződik be október végéig. Jóllehet a Főtáv tavalyi közlése azt vetítette előre, hogy 2019. április 30-ára befejeződik a kivitelezés, október végéig pedig megszűnik a forgalomkorlátozás.

A Főtáv kérdésünkre elismerte a késést, válaszuk szerint

hét hónapos csúszásban van a sávlezárásokat okozó belvárosi beruházás.

A Főtáv közlése alapján a hőközpont-korszerűsítések, távvezeték-rekonstrukciók megvalósultak, az új fogyasztók bekötése, valamint az Erzsébet hídon történő vezetékátvezetés folyamatban van. A részben uniós forrásból finanszírozott projekt támogatási szerződése 2019. december 2-áig hatályos, vagyis decemberre kell biztosan elkészülni.

A projekt készültségi szintje jelenleg 87 százalékos. Részletesebben:

a földbe fektethető távhővezeték-szakaszok 90 százaléka elkészült, a megépített szakaszok üzemeltetésre alkalmasak.

Az összesen 651 méter vezetékpárból 530 méter épült meg.

A hídra építendő 375 méter hosszú távhővezeték-szakasz kivitelezési munkái 90 százalékos készültségi szinten vannak.

A tartószerkezetek elkészültek, elkezdődött a csövek beemelése és hegesztése a hídon.

A Szabad sajtó út és a Városháza utca közötti 299 méteres közműalagút indító és fogadó aknái elkészültek. A fúrópajzs június 24-én indult.

A Főtáv úgy nyilatkozott, hogy a távhővezeték üzembe helyezése egybeesik a fűtési szezon kezdetével, azaz október 15-től működésre alkalmas lesz a rendszer. A Kossuth Lajos utcában a sávelhúzással járó forgalomelterelés megszűnt az iskolakezdésre, míg a Szabad sajtó úton található forgalomelterelés egy sávra szűkült a munkaterület végső visszaállításáig. Ugyancsak az iskolakezdésre visszakapták az autósok a Március 15. teret, ahol újra lehet a hídra le- és felhajtani. Az eredeti állapot visszaállításának tervezett határideje december 2.

Az összesen 7 hónapos csúszást előre nem látható okokkal magyarázza a Főtáv:

a régészeti szakmunkákra vonatkozó követelmények és feltételek megváltozása miatt a szerződés határidejének meghosszabbítása vált szükségessé, a nem ismert leletek kormeghatározása, feltárása elhúzódott (Budán az Ördög árok, illetve az újkori pincerendszer, Pesten a Szent Mihály kápolna és a Szabad sajtó út alatt talált pincerendszer).

A fővárosi kormányhivatal az Erzsébet hídi távhővezeték-építéshez szükséges tartószerkezetek építését engedélyezte, de a kiviteli tervek jóváhagyását további kötelezettségek teljesítéséhez kötötte. A többletelőírások miatt a munkakezdés a kiviteli tervek jóváhagyásáig nem kezdődhetett meg.

A Dunán levonult árvíz, illetve a dunai hajóbaleset szintén többhetes csúszást okozott.

Néhány hétre tehát a Hableány katasztrófája is hátráltatta a távfűtés kiépítését, a vezetékek híd alatti elhelyezése ugyanis épp a mentésben fő szerepet játszó hajóról történt. Azt elsőre nem részletezte a Főtáv, hogy milyen árvízi hatásról volt szó, mindenesetre az Országos Vízjelző Szolgálat adatbázisában nincs nyoma árvíznek. 620 centiméternél hirdetnek elsőfokú készültséget, idén a legmagasabb vízszint is ez alatt volt, a Duna 585 centiméternél tetőzött a fővárosban június elsején, majd három nap alatt 5 méter alá apadt. Kérdésünkre a Főtáv úgy pontosított, hogy a szabályok szerint 450 centiméteres vízállás felett ideiglenesen horgonyzó vízi jármű nem tartózkodhat a Duna budapesti szakaszán, ezért az építkezést kiszolgáló bárkának le kellett vonulnia az Erzsébet híd alól. Ráadásul az ennél magasabb vízállás a szerelvények hídszerkezetre daruzását is ellehetetleníti. Ilyen napokat már találtunk: március és június között összesen 24 napon volt 450 centinél magasabb a vízállás.

Megkérdeztük azt is, hogy mikor kezdi meg a Főtáv a Főpolgármesteri Hivatal számára a távhőszolgáltatást, és helytálló-e a 24.hu-hoz eljutott információ, miszerint az a különös helyzet állt elő, hogy már a Főtáv szolgáltat, de továbbra is a régi gázfűtéses rendszert üzemelteti a Városházán. Azt is tudakoltuk, hogy a jövőre nézve a távhőellátás számlája tényleg magasabb lesz-e az eddigi gázfűtésnél. Forrásunk szerint

63 százalékkal lenne több a cech a Főtáv ajánlata szerint, amit ezért nem is fogadott el a városháza.

A Főtáv pr-részlegén keresztül azt közölte, nincs semmi különös a helyzetben, a cég gyakorlatában általános, hogy egy szolgáltatás bevezetése előtt üzemeltetési szerződésben működtet fűtési rendszereket, majd később csatlakoztatja és kezdi meg távfűtési szolgáltatását. Így fordulhat elő, hogy egy távhőszolgáltató gázfűtést üzemeltet. Az épület fűtési és melegvíz-ellátási rendszerét jelenleg a Főtáv határozatlan idejű szerződéssel üzemelteti, a kontraktus hosszabbítása folyamatban van, a városháza és a Főtáv közötti megállapodás megtörtént.

Az árvitát feszegető kérdésünk elől a Főpolgármesteri Hivatal kitért, mondván, a Főtáv a terület felelőse, így ők válaszolnak. A cég a 63 százalékkal drágább árajánlatra azt állította, nem adott még ki a távfűtési- és melegvíz-szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot, csupán az idevágó miniszteri, illetve fővárosi rendelet szerinti árképzési tájékoztatót küldte meg. Az ártárgyalások a gerincvezeték üzembe helyezését, illetve a minden év október 1-jén megjelenő árszabályozó miniszteri rendelet megjelenését követően várható – közölte a Főtáv, arra hivatkozva, hogy felelős ajánlatot csak ennek függvényében tehet. Ezek szerint október elseje után derül ki, megérte-e a városházának a váltás.

Kiemelt kép: Marjai János/24.hu