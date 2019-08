Vizes vb: két milliárd közpénz hiányzik, mert a Bp2017 nem fizetett egy állami cégnek

2,3 milliárd forintot kellett leírnia az Antenna Hungária állami távközlési cégnek, mert a 2017-es vizes vébét szervező cég nem fizette ki. Azaz jelenlegi tudásunk szerint a Duna Arénában rendezett verseny még annál is drágább lehet, mint eddig gondoltuk. Az érintettek egyike sem reagált megkeresésünkre.

Noha azt nem tudni, pontosan mennyibe került a 2017-es magyarországi vizes világbajnokság, nemrégiben arról szóltak a hírek, hogy ha a legóvatosabb becslések közé tartozó 110 milliárd forint körüli összeggel számolunk, akkor is kevesebb, mint a feléből sikerült letudni a rendezvényt az idén a dél-koreai Kvangdzsuban. De nem elég, hogy követhetetlen az elköltött közpénz útja és mennyisége, a vizes vb-t szervező cég, a Bp2017 Kft. nem áll meg a veszteség termelésében:

tavaly bő 2,5 milliárd forint állami támogatás mellett csaknem 900 millió forint mínusszal tetézte a cechet. Ráadásul kiderült: a közpénzszórás közepette adósa maradt egyik beszállítójának, egy másik állami cégnek. Az Antenna Hungária Zrt. mérlegéhez fűzött kiegészítő melléklete szerint az állami műsorszóró hiába követelte a pénzét a Bp2017-től, így két év alatt bő 2,3 milliárd forint tartozást kellett értékvesztésként leírnia.

A májusban leadott beszámolóban úgy fogalmaztak: az Antenna a szükséges lépéseket megtette a követelés behajtása érdekében, ám a jogi eljárás a mérlegkészítés időpontjában még folyamatban volt. Azt nem részletezték, hogyan próbálták érvényesíteni a 2,3 milliárd forintos követelést, de a Bp2017 beszámolója alapján úgy tűnik, perig nem fajult a dolog, legalábbis május végén még nem tudtak arról, hogy bármilyen per lett volna folyamatban az állami szervezőcéggel szemben.

Az elszámolási vita részleteivel kapcsolatban megkerestük az Antenna Hungáriát. Arról érdeklődtünk, milyen szolgáltatásért és összesen mennyivel tartozott neki a Bp2017, ebből mennyit rendeztek, illetve mennyi vesztesége keletkezett, milyen eredményt hoztak a jogi lépések, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak kérdéseinkre.

Pedig az Antenna Hungária – saját bevallása szerint – az elmúlt években elért legnagyobb eredményei közé sorolja a vizes vb-t: a cég a rendezvényen 180 kamerával közel 322 órányi nemzetközi adást gyártott és 48 kamerajel folyamatos élő streamjét biztosította. Egy korábbi Index-cikkből ennél is nagyobb projekt, durván 30 milliárd forintos biznisz körvonalazódik közvetítéssel, eszközbeszerzéssel, ingyenes wifirendszer kiépítésével, biztonsági kérdéseket felvető azeri szállal, illetve a Matolcsy-klánt súroló kapcsolatokkal. Még akkor is nagy a csomag, ha a bevont alvállalkozók elvitték a pénz egy részét. (Az előző két év mérlegei alapján a sportesemény kapcsán igénybe vett szolgáltatások értéke meghaladta a 22 milliárd, illetve a 13 milliárd forintot.) Még a vb-t követő évben is fontos tétel volt a rendezvény: az Antenna beszámolója szerint a 2018-as év jelentős feladata volt a sportesemény lebonyolítása érdekében megvásárolt eszközök hasznosításának megoldása a rendezvénytechnikai üzletágon keresztül.

A vb előtt egyébként kistafírozták az Antenna Hungáriát: 2017 elején 21 milliárd, júliusban további csaknem 700 millió forint tőkeinjekciót kapott az állami tulajdonostól. A vizes vb-vel kapcsolatos beruházásokra költöttek rendesen, a beszámolóban azt írják, hogy 2016 december végén meglévő közvetítő kocsik száma például 2017 decemberére megduplázódott (14 darab) és műszaki felszereltségükben az SD-kocsik megújultak. Azt nem részletezték, mit jelent, hogy a társaság vezető szerepet vállalt a vb műszaki, technikai lebonyolításában is. A beruházásokat nem összegezték, de kiderül a szövegből, hogy a stafírung és a tapasztalat jól jött az Antenna átprofilírozásához, központi állami rendezvényszervező céggé válásához.

A sporteseményen szerzett tapasztalatra és a beszerzett technikai eszközparkra alapozva jött létre 2017 októbertől az az önálló szervezeti egység, amely az állami ünnepségek (október 23., augusztus 20., március 15.) és egyéb rendezvények (sport, kulturális vallási események, televíziós show műsorok, vetélkedők, konferenciák, zenei koncertek) lebonyolításával kapcsolatos műszaki és technikai feltételeket – mint a hang vagy színpadtechnika – biztosítja. A cégnél szalad is a szekér, mint megírtuk, nemrég brutális, 30 milliárd forintos keretszerződést nyert el rendezvényszervezésre a Rogán Antal-féle Nemzeti Kommunikációs Hivataltól.

A vizes vb költségeinek méreteit érzékelteti, ahogy az Antenna Hungária cégcsoport pénzeszköz-állománya változott: 2016 végén 29 milliárd forint dekkolt bankbetétben illetve a pénztárban, ami 2017 végére 2,09 milliárdra csökkent. A változást a világbajnoksághoz szükséges berendezések és eszközök beszerzésével, valamint a lebonyolítással kapcsolatos költségek kifizetésével indokolták.

Ennek fényében még érdekesebb, hogy több milliárd közpénz sorsa kérdéses, mert a Bp2017 Kft. a mérlegkészítés időpontjáig biztosan nem fizette ki állami partnerét. Érdeklődtünk, hogy erről mi a kormány véleménye, folytatott-e vizsgálatot, keresték-e a milliárdos hiány felelősét, ám sem a nemzeti vagyonért felelős tárcától, sem a sportért felelős erőforrás-minisztériumtól nem kaptunk választ. Kerestük a Bp2017 Kft.-t is, amelytől azt kérdeztük, pontosan mennyit fizettek ki az Antenna Hungáriának, s mennyivel tartozik még az állami cégnek. Arról is érdeklődtünk, milyen indoklással maradtak adósok.

Hogy a vizes vb-t szervező vállalkozástól nem kaptunk választ, annyiban nem meglepő, hogy a cég már pénzbírságot is kapott a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól a végrehajtási eljárásában, miután a jogerős bírósági ítélet ellenére sem adta ki a Hosszú Katinka klubját működtető céggel kötött szerződéseit a 24.hu-nak. Az első kérdést az ügyben két és fél éve tettük fel, közérdekű adatigénylésen, NAIH-jelentésen, valamint bírósági eljárásokon át vezetett az út a jogerős bírósági döntésig, amelyet azonban nem hajt végre a cég.

A vizes vb soha nem érhet véget: pénzbírságot kapott a bíróságtól a szervező cég A Bp2017 Kft.-nek azért kell fizetnie, mert a jogerős bírósági ítélet ellenére sem adja ki a Hosszú Katinka klubjával kötött szerződéseit lapunknak.

Kiemelt kép: Mohai Balázs / MTI