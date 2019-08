Óvodapedagógus: négy év után 136 ezer forintot keresek

Több óvodában tanácstalanok az óvodapedagógusok. Nem tudják, hogy elvállaljanak-e csoportonként 29 gyereket, ha mindössze egy óvónő jut rájuk — számolt be az ATV.hu.

A közszféra állásportáljának friss adatbázisa alapján arról írnak, hogy

jelenleg hétszáznál is több óvónőt keresnek az országban.

Van, ahol nem csak egy, hanem két-három, sőt 5 óvodapedagógus is hiányzik. Az EMMI nem tartja kirívóan magasnak a betöltetlen állások számát.

— nyilatkozta a lapnak Kóber György óvodapedagógus. az őszi önkormányzati választáson függetlenként induló fiatalember szerint a későbbi minősítés sem hoz sokat a konyhára.

Kóber szerint sok tapasztalt óvónő is elhagyja a pályát, mert másutt fele annyi munkával többet keres.

Pl. én is ismerek olyan pedagógust, aki most 32 év után döntött úgy, hogy otthagyja a pályát, és inkább elmegy pénztárosként dolgozni egy üzletbe, sajnos ilyen is van, és ez egyre gyakoribb