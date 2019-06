Mészáros vejét és gyerekeit is bevette a 2 milliárd dolláros vasútépítésbe

Mészáros Lőrinc már Romániában is földesúr

Nyilvánosságra hozták az Európai Unió Hivatalos lapjában a Budapest-Belgrád vasútvonal Soroksár és Kelebia közötti szakaszára vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményét.

Eszerint a 2 milliárd 78 millió dolláros, tehát több mint 589 milliárd forintos munkát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó RM International Zrt., a kínai China Tiejiuju Engineering & Construction Kft. és a szintén kínai China Railway Electrification Engineering Group (Magyarország) Kft. nyerte el. Ez nem meglepetés, ugyanis korábban az Index értesülései alapján megírtuk, hogy a miniszterelnök barátjának cége a kiválasztott konzorcium tagja.

A hirdetményből viszont az is kiderül, hogy Mészáros Lőrinc veje, Homlok Zsolt sem marad ki Magyarország történetének legnagyobb vasútépítési projektjéből: a Homlok érdekeltségébe tartozó Vasútvillamosító Zrt., ahogyan a szintén a Mészáros-birodalomba tartozó R-Kord és a kínai Huawei is, ahogyan a Mészáros-gyerekek többségi tulajdonában lévő Fejér B.Á.L. Zrt. is bedolgozhat a projektbe.

A hirdetmény alapján ők kapnak szeleteket a gigantikus megbízásból a fővállakozókon kívül:

R-Kord Kft.

FormiConcept Kft.

Kontúr Csoport Kft.

RING Mérnöki Iroda Kft.

TSCP Kft.

V-Híd Zrt.

Vasútvill Kft.

Vasútépítők Kft.

MÁV FKG Kft.

Híd-Tám Kft.

FEJÉR-B.Á.L. Zrt.

VILLFELÉP Bt.

China Railway Design Corporation

China Railway Electrification Engeineering Group Co., Ltd.

CARS Engineering Consulting Corporation Limited (Bejging)

CRSC International Company Limited

Nokia Shanghai Bell Co., Ltd.

Huawei Technologies Hungary Ltd.

ZTE Hungary Ltd.

China Railway Electric Industries Co., Ltd.

China Railway No. 9 Group Co., Ltd.

Shanghai Civil Eingineering Group Hungary Ltd.

A hitelből megvalósítani tervezett vasútvonal megtérülésével kapcsolatban korábban komoly kételyek merültek fel:

